В центрі Рівного п'яному пішоходу зламали ніс
Сьогодні, 00:23
У центрі Рівного побили чоловіка. Він переходив дорогу у нетверезому стані. На лінію 103 надійшов виклик про те, що на перехресті біля супермаркету сталася аварія.
Про це інформує канал 24.
Екстрена служба отримала виклик 28 лютого о 04:19. На місце події прибула бригада інтенсивної терапії.
Лікарі виявили 45-річного чоловіка, який стверджував, що його ледве не збив автомобіль, коли він переходив дорогу в невстановленому місці. З машини нібито вийшли декілька осіб та побили його.
У потерпілого простежили під час огляду різкий запах алкоголю.
Попередній діагноз: підозра на черепно-мозкову травму та перелом носа.
Чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Про інцидент повідомили правоохоронні органи.
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Про це інформує канал 24.
Екстрена служба отримала виклик 28 лютого о 04:19. На місце події прибула бригада інтенсивної терапії.
Лікарі виявили 45-річного чоловіка, який стверджував, що його ледве не збив автомобіль, коли він переходив дорогу в невстановленому місці. З машини нібито вийшли декілька осіб та побили його.
У потерпілого простежили під час огляду різкий запах алкоголю.
Попередній діагноз: підозра на черепно-мозкову травму та перелом носа.
Чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Про інцидент повідомили правоохоронні органи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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