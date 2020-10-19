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В центрі Рівного п'яному пішоходу зламали ніс

В центрі Рівного п'яному пішоходу зламали ніс
У центрі Рівного побили чоловіка. Він переходив дорогу у нетверезому стані. На лінію 103 надійшов виклик про те, що на перехресті біля супермаркету сталася аварія.

Про це інформує канал 24.

Екстрена служба отримала виклик 28 лютого о 04:19. На місце події прибула бригада інтенсивної терапії.

Лікарі виявили 45-річного чоловіка, який стверджував, що його ледве не збив автомобіль, коли він переходив дорогу в невстановленому місці. З машини нібито вийшли декілька осіб та побили його.

У потерпілого простежили під час огляду різкий запах алкоголю.

Попередній діагноз: підозра на черепно-мозкову травму та перелом носа.

Чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Про інцидент повідомили правоохоронні органи.

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Теги: Рівне, ніс, пішохід
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