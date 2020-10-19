В центрі Рівного п'яному пішоходу зламали ніс





Про це інформує



Екстрена служба отримала виклик 28 лютого о 04:19. На місце події прибула бригада інтенсивної терапії.



Лікарі виявили 45-річного чоловіка, який стверджував, що його ледве не збив автомобіль, коли він переходив дорогу в невстановленому місці. З машини нібито вийшли декілька осіб та побили його.



У потерпілого простежили під час огляду різкий запах алкоголю.



Попередній діагноз: підозра на черепно-мозкову травму та перелом носа.



Чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Про інцидент повідомили правоохоронні органи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Рівного побили чоловіка. Він переходив дорогу у нетверезому стані. На лінію 103 надійшов виклик про те, що на перехресті біля супермаркету сталася аварія.Про це інформує канал 24 Екстрена служба отримала виклик 28 лютого о 04:19. На місце події прибула бригада інтенсивної терапії.Лікарі виявили 45-річного чоловіка, який стверджував, що його ледве не збив автомобіль, коли він переходив дорогу в невстановленому місці. З машини нібито вийшли декілька осіб та побили його.У потерпілого простежили під час огляду різкий запах алкоголю.Попередній діагноз: підозра на черепно-мозкову травму та перелом носа.Чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Про інцидент повідомили правоохоронні органи.

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