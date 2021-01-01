Останній день зими: скільки нових випадків коронавірусу виявили в Україні
Сьогодні, 08:45
4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 01 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 1 березня.
Добовий показник захворюваності традиційно знизився на вихідних. Днем раніше зафіксували майже 6000 інфікованих, до цього три дні поспіль було понад 8000 хворих на добу. Це найвищий показник з середини січня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 779 осіб;
летальних випадків – 68;
одужало – 1 701 особа;
здійснили тестувань за добу – 23 066 (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 352 134 особи;
одужало – 1 171 724 особи;
летальних випадків – 26 050;
провели ПЛР-тестувань – 6 921 573.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 156 випадків;
Вінницька область – 598 випадків;
Волинська область – 65 випадків;
Дніпропетровська область – 165 випадків;
Донецька область – 54 випадки;
Житомирська область – 466 випадків;
Закарпатська область – 242 випадки;
Запорізька область – 83 випадки;
Івано-Франківська область – 526 випадків;
Київська область – 208 випадків;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 10 випадків;
Львівська область – 315 випадків;
Миколаївська область – 190 випадків;
Одеська область – 207 випадків;
Полтавська область – 97 випадків;
Рівненська область – 58 випадків;
Сумська область – 120 випадків;
Тернопільська область – 178 випадків;
Харківська область – 69 випадків;
Херсонська область – 20 випадків;
Хмельницька область – 32 випадки;
Черкаська область – 67 випадків;
Чернівецька область – 335 випадків;
Чернігівська область – 21 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 1 березня.
Добовий показник захворюваності традиційно знизився на вихідних. Днем раніше зафіксували майже 6000 інфікованих, до цього три дні поспіль було понад 8000 хворих на добу. Це найвищий показник з середини січня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 779 осіб;
летальних випадків – 68;
одужало – 1 701 особа;
здійснили тестувань за добу – 23 066 (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 352 134 особи;
одужало – 1 171 724 особи;
летальних випадків – 26 050;
провели ПЛР-тестувань – 6 921 573.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 156 випадків;
Вінницька область – 598 випадків;
Волинська область – 65 випадків;
Дніпропетровська область – 165 випадків;
Донецька область – 54 випадки;
Житомирська область – 466 випадків;
Закарпатська область – 242 випадки;
Запорізька область – 83 випадки;
Івано-Франківська область – 526 випадків;
Київська область – 208 випадків;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 10 випадків;
Львівська область – 315 випадків;
Миколаївська область – 190 випадків;
Одеська область – 207 випадків;
Полтавська область – 97 випадків;
Рівненська область – 58 випадків;
Сумська область – 120 випадків;
Тернопільська область – 178 випадків;
Харківська область – 69 випадків;
Херсонська область – 20 випадків;
Хмельницька область – 32 випадки;
Черкаська область – 67 випадків;
Чернівецька область – 335 випадків;
Чернігівська область – 21 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Медикам доводиться викидати частину доз вакцини від COVID-19
28 лютий, 20:40
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку станом на 1 березня
Сьогодні, 09:15
Останній день зими: скільки нових випадків коронавірусу виявили в Україні
Сьогодні, 08:45
У волинському місті створять центр територіальної оборони
Сьогодні, 08:34
Поруч із Луцьком буде новий ринок. ПЛАНУВАННЯ*
Сьогодні, 08:00