вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Останній день зими: скільки нових випадків коронавірусу виявили в Україні

Останній день зими: скільки нових випадків коронавірусу виявили в Україні
4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 01 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 1 березня.

Добовий показник захворюваності традиційно знизився на вихідних. Днем раніше зафіксували майже 6000 інфікованих, до цього три дні поспіль було понад 8000 хворих на добу. Це найвищий показник з середини січня.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 779 осіб;
летальних випадків – 68;
одужало – 1 701 особа;
здійснили тестувань за добу – 23 066 (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 352 134 особи;
одужало – 1 171 724 особи;
летальних випадків – 26 050;
провели ПЛР-тестувань – 6 921 573.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 156 випадків;
Вінницька область – 598 випадків;
Волинська область – 65 випадків;
Дніпропетровська область – 165 випадків;
Донецька область – 54 випадки;
Житомирська область – 466 випадків;
Закарпатська область – 242 випадки;
Запорізька область – 83 випадки;
Івано-Франківська область – 526 випадків;
Київська область – 208 випадків;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 10 випадків;
Львівська область – 315 випадків;
Миколаївська область – 190 випадків;
Одеська область – 207 випадків;
Полтавська область – 97 випадків;
Рівненська область – 58 випадків;
Сумська область – 120 випадків;
Тернопільська область – 178 випадків;
Харківська область – 69 випадків;
Херсонська область – 20 випадків;
Хмельницька область – 32 випадки;
Черкаська область – 67 випадків;
Чернівецька область – 335 випадків;
Чернігівська область – 21 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Дві смерті і 65 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:20
Медикам доводиться викидати частину доз вакцини від COVID-19
28 лютий, 20:40
94 нових інфікованих і три смерті: повідомили про ситуацію з коронавірусом на Волині за добу
28 лютий, 10:22
В Україні за добу госпіталізували понад 3 200 людей з коронавірусом
28 лютий, 09:04
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дві смерті і 65 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку станом на 1 березня
Сьогодні, 09:15
Останній день зими: скільки нових випадків коронавірусу виявили в Україні
Сьогодні, 08:45
У волинському місті створять центр територіальної оборони
Сьогодні, 08:34
Поруч із Луцьком буде новий ринок. ПЛАНУВАННЯ*
Сьогодні, 08:00
Схожі новини
94 нових інфікованих і три смерті: повідомили про ситуацію з коронавірусом на Волині за добу 94 нових інфікованих і три смерті: повідомили про ситуацію з коронавірусом на Волині за добу
28 лютий, 10:22
В Україні за добу госпіталізували понад 3 200 людей з коронавірусом В Україні за добу госпіталізували понад 3 200 людей з коронавірусом
28 лютий, 09:04
4 смерті та 182 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу 4 смерті та 182 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
27 лютий, 10:25
Скільки хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Україні та на Волині Скільки хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Україні та на Волині
27 лютий, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк приєднався до флешмобу на підтримку орфанних хворих
Сьогодні, 09:55
 0
За минулу добу на Волині посеред ночі горіли два житлові будинки
Сьогодні, 09:33
 0
Дві смерті і 65 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку станом на 1 березня
Сьогодні, 09:15
 0
Останній день зими: скільки нових випадків коронавірусу виявили в Україні
Сьогодні, 08:45
 0
Медіа
відео
1/8