Останній день зими: скільки нових випадків коронавірусу виявили в Україні

4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 01 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 1 березня.Добовий показник захворюваності традиційно знизився на вихідних. Днем раніше зафіксували майже 6000 інфікованих, до цього три дні поспіль було понад 8000 хворих на добу. Це найвищий показник з середини січня.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 779 осіб;летальних випадків – 68;одужало – 1 701 особа;здійснили тестувань за добу – 23 066 (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 352 134 особи;одужало – 1 171 724 особи;летальних випадків – 26 050;провели ПЛР-тестувань – 6 921 573.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 156 випадків;Вінницька область – 598 випадків;Волинська область – 65 випадків;Дніпропетровська область – 165 випадків;Донецька область – 54 випадки;Житомирська область – 466 випадків;Закарпатська область – 242 випадки;Запорізька область – 83 випадки;Івано-Франківська область – 526 випадків;Київська область – 208 випадків;Кіровоградська область – 3 випадки;Луганська область – 10 випадків;Львівська область – 315 випадків;Миколаївська область – 190 випадків;Одеська область – 207 випадків;Полтавська область – 97 випадків;Рівненська область – 58 випадків;Сумська область – 120 випадків;Тернопільська область – 178 випадків;Харківська область – 69 випадків;Херсонська область – 20 випадків;Хмельницька область – 32 випадки;Черкаська область – 67 випадків;Чернівецька область – 335 випадків;Чернігівська область – 21 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.