Курс валют у Луцьку станом на 1 березня





Євро при купівлі становить – 33.63, продажу – 33.82.



Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.51,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.86, а продаж – 27.97.Євро при купівлі становить – 33.63, продажу – 33.82.Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.51,

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