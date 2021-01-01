Курс валют у Луцьку станом на 1 березня
Сьогодні, 09:15
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.86, а продаж – 27.97.
Євро при купівлі становить – 33.63, продажу – 33.82.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.51,
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Євро при купівлі становить – 33.63, продажу – 33.82.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.51,
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