Дві смерті і 65 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це інформують у Волинські ОДА.



Так, коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 15,

Луцький район – 13,

Ківерцівський район – 9,

Рожищенський район – 1,

м. Нововолинськ – 11,

Іваничівський район – 1,

Ковельський район – 3,

Ратнівський район – 6,

Камінь-Каширський район – 1,

Любешівський район – 1,

Маневицький район – 4.



Усього станом на 1 березня в області зареєстрували 40 060 випадків.

Одужало – 36 836 осіб (за останню добу – 72).

Летальні випадки – 645 (за останню добу – 2: Рожищенський район – 1, Ратнівський район – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 160611 осіб, за минулу добу обстежили 320 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 65 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинські ОДА.Так, коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 15,Луцький район – 13,Ківерцівський район – 9,Рожищенський район – 1,м. Нововолинськ – 11,Іваничівський район – 1,Ковельський район – 3,Ратнівський район – 6,Камінь-Каширський район – 1,Любешівський район – 1,Маневицький район – 4.Усього станом на 1 березня в області зареєстрували 40 060 випадків.Одужало – 36 836 осіб (за останню добу – 72).Летальні випадки – 645 (за останню добу – 2: Рожищенський район – 1, Ратнівський район – 1).Методом ПЛР всього обстежили 160611 осіб, за минулу добу обстежили 320 осіб.

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