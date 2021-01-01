Дві смерті і 65 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:20
За минулу добу на Волині зареєстрували 65 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинські ОДА.
Так, коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 15,
Луцький район – 13,
Ківерцівський район – 9,
Рожищенський район – 1,
м. Нововолинськ – 11,
Іваничівський район – 1,
Ковельський район – 3,
Ратнівський район – 6,
Камінь-Каширський район – 1,
Любешівський район – 1,
Маневицький район – 4.
Усього станом на 1 березня в області зареєстрували 40 060 випадків.
Одужало – 36 836 осіб (за останню добу – 72).
Летальні випадки – 645 (за останню добу – 2: Рожищенський район – 1, Ратнівський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 160611 осіб, за минулу добу обстежили 320 осіб.
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Про це інформують у Волинські ОДА.
Так, коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 15,
Луцький район – 13,
Ківерцівський район – 9,
Рожищенський район – 1,
м. Нововолинськ – 11,
Іваничівський район – 1,
Ковельський район – 3,
Ратнівський район – 6,
Камінь-Каширський район – 1,
Любешівський район – 1,
Маневицький район – 4.
Усього станом на 1 березня в області зареєстрували 40 060 випадків.
Одужало – 36 836 осіб (за останню добу – 72).
Летальні випадки – 645 (за останню добу – 2: Рожищенський район – 1, Ратнівський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 160611 осіб, за минулу добу обстежили 320 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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