За минулу добу на Волині посеред ночі горіли два житлові будинки





Так, 28 лютого о 03:07 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в цегляному житловому будинку в селі Старики Горохівського району, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Вогнеборці локалізували пожежу о 03:24, а о 03:50 ліквідували. Вогонь знищив покрівлю та 40 метрів перекриття будинку, меблі та речі домашнього вжитку. Травмованих та загиблих немає.



Ймовірна причина пожежі - недолік конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.



А о 13:25 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляної господарської споруди на вулиці Цинкаловського в місті Володимирі – Волинському.



Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем громадянки.



Ще 28 лютого о 22:31 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в дерев’яному житловому будинку на вул. Молодіжна в селі Матейки Маневицького району.



За викликом прибули бійці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини, вогнеборці місцевих пожежних команд смт Колки, сіл Гораймівка та Красноволя Маневицького району, о 23:39 – ліквідували пожежу. Вогонь знищив дах та перекриття на площі 72 м2, двері, вікна, речі домашнього вжитку.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині на минулу добу рятувальники ліквідували декілька пожеж.Так, 28 лютого о 03:07 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в цегляному житловому будинку в селі Старики Горохівського району, - інформує ДСНС України у Волинській області.Вогнеборці локалізували пожежу о 03:24, а о 03:50 ліквідували. Вогонь знищив покрівлю та 40 метрів перекриття будинку, меблі та речі домашнього вжитку. Травмованих та загиблих немає.Ймовірна причина пожежі - недолік конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.А о 13:25 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляної господарської споруди на вулиці Цинкаловського в місті Володимирі – Волинському. Під час пожежі травмувалася 56-річна жінка . Її госпіталізувалли до лікарні у відділення детоксикації.Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем громадянки.Ще 28 лютого о 22:31 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в дерев’яному житловому будинку на вул. Молодіжна в селі Матейки Маневицького району.За викликом прибули бійці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини, вогнеборці місцевих пожежних команд смт Колки, сіл Гораймівка та Красноволя Маневицького району, о 23:39 – ліквідували пожежу. Вогонь знищив дах та перекриття на площі 72 м2, двері, вікна, речі домашнього вжитку.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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