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За минулу добу на Волині посеред ночі горіли два житлові будинки

За минулу добу на Волині посеред ночі горіли два житлові будинки
На Волині на минулу добу рятувальники ліквідували декілька пожеж.

Так, 28 лютого о 03:07 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в цегляному житловому будинку в селі Старики Горохівського району, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Вогнеборці локалізували пожежу о 03:24, а о 03:50 ліквідували. Вогонь знищив покрівлю та 40 метрів перекриття будинку, меблі та речі домашнього вжитку. Травмованих та загиблих немає.

Ймовірна причина пожежі - недолік конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

А о 13:25 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляної господарської споруди на вулиці Цинкаловського в місті Володимирі – Волинському. Під час пожежі травмувалася 56-річна жінка. Її госпіталізувалли до лікарні у відділення детоксикації.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем громадянки.

Ще 28 лютого о 22:31 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в дерев’яному житловому будинку на вул. Молодіжна в селі Матейки Маневицького району.

За викликом прибули бійці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини, вогнеборці місцевих пожежних команд смт Колки, сіл Гораймівка та Красноволя Маневицького району, о 23:39 – ліквідували пожежу. Вогонь знищив дах та перекриття на площі 72 м2, двері, вікна, речі домашнього вжитку.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.






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Теги: пожежі, Волинь, рятувальники, будинки
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