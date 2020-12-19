Луцьк підтримав флешмоб на підтримку орфанних хворих





Про це



28 лютого – Міжнародний день рідкісних захворювань.



Орфанні хворі є й у Луцьку. Такі люди потребують надзвичайно складного та дороговартісного лікування, тому Луцька міська рада долучається до їх фінансової підтримки.



«У 2021 році Україна вперше приєднаєлася до ініціативи міжнародної організації з рідкісних захворювань EURORDIS з підсвічування до Міжнародного дня рідкісних захворювань відомих споруд та монументів країн, для привернення уваги суспільства до проблем орфанних хворих», - йдеться в повідомленні.



У Луцьку також підтримали ініціативу та підсвітили стіни міської ради.

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