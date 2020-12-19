Луцьк підтримав флешмоб на підтримку орфанних хворих
Сьогодні, 09:55
Луцьк долучився до флешмобу на підтримку орфанних хворих.
Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.
28 лютого – Міжнародний день рідкісних захворювань.
Орфанні хворі є й у Луцьку. Такі люди потребують надзвичайно складного та дороговартісного лікування, тому Луцька міська рада долучається до їх фінансової підтримки.
«У 2021 році Україна вперше приєднаєлася до ініціативи міжнародної організації з рідкісних захворювань EURORDIS з підсвічування до Міжнародного дня рідкісних захворювань відомих споруд та монументів країн, для привернення уваги суспільства до проблем орфанних хворих», - йдеться в повідомленні.
У Луцьку також підтримали ініціативу та підсвітили стіни міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.
28 лютого – Міжнародний день рідкісних захворювань.
Орфанні хворі є й у Луцьку. Такі люди потребують надзвичайно складного та дороговартісного лікування, тому Луцька міська рада долучається до їх фінансової підтримки.
«У 2021 році Україна вперше приєднаєлася до ініціативи міжнародної організації з рідкісних захворювань EURORDIS з підсвічування до Міжнародного дня рідкісних захворювань відомих споруд та монументів країн, для привернення уваги суспільства до проблем орфанних хворих», - йдеться в повідомленні.
У Луцьку також підтримали ініціативу та підсвітили стіни міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцьк підтримав флешмоб на підтримку орфанних хворих
Сьогодні, 09:55
За минулу добу на Волині посеред ночі горіли два житлові будинки
Сьогодні, 09:33
Курс валют у Луцьку станом на 1 березня
Сьогодні, 09:15