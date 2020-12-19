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Луцьк приєднався до флешмобу на підтримку орфанних хворих

Луцьк приєднався до флешмобу на підтримку орфанних хворих
Луцьк долучився до флешмобу на підтримку орфанних хворих.

Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.

28 лютого – Міжнародний день рідкісних захворювань.

Орфанні хворі є й у Луцьку. Такі люди потребують надзвичайно складного та дороговартісного лікування, тому Луцька міська рада долучається до їх фінансової підтримки.

«У 2021 році Україна вперше приєдналася до ініціативи міжнародної організації з рідкісних захворювань EURORDIS з підсвічування до Міжнародного дня рідкісних захворювань відомих споруд та монументів країн, для привернення уваги суспільства до проблем орфанних хворих», - йдеться в повідомленні.

У Луцьку також підтримали ініціативу та підсвітили стіни міської ради.

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Теги: Луцьк, рідкісні захворювання, орфанні хворі, флешмоб, міська рада
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