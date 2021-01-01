Як передати передати показники лічильника газу з 1 по 5 березня





Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».



Леоніда Хведюк, старший контролер «Волиньгазу», працює в компанії понад 20 років. Жінка здійснює контроль і зняття показників лічильників газу. Працівниця газорозподільної компанії зауважує: «Все частіше споживачі передають показники лічильника з фото в чат-боті Viber 7104ua. Це не лише зручно, а й забезпечує точний облік газу. Я теж користуюсь онлайн-сервісами 104ua, а в роботі для фіксації показників використовую спеціальну програму, яка дуже схожа на мобільний додаток 104Mobile».



Загалом «Волиньгаз» пропонує споживачам 7 способів швидкої передачі показань лічильника:



- Особистий кабінет на сайті 104.ua. Тут до одного акаунту можна прив’язати до 25 особових рахунків та передавати показання лічильника за рідних. Якщо ви не зареєстровані в цьому сервісі – зателефонуйте до контакт-центру компанії за номером (067) 33 39 104 і назвіть номер особового рахунку. Далі фахівці автоматично створять вам акаунт і надішлють смс-повідомлення з логіном та паролем для входу на сайт.



- Мобільні додатки 104 Mobile для Android та 104 Mobile Light для iPhone. Їх можна завантажити у магазині додатків на вашому смартфоні. Суттєві переваги сервісу – завжди під рукою у вашому смартфоні, вбудоване щомісячне нагадування про передачу показань, автоматичне зчитування показників з лічильника, можна зареєструвати декілька особових рахунків.



- Чат-боти 7104ua у месенджері Viber та Telegram. У чат-ботах теж можна також можна зареєструвати декілька особових рахунків, надсилати фото лічильника та побачити архів переданих показників.



- Повідомлення на короткий номер 7104. Смс потрібно надсилати у такому форматі: номер особового рахунку (10 цифр), пробіл, показання лічильника (5 цифр). Вартість повідомлення відповідає тарифу вашого мобільного оператора.



- Дзвінок до контакт-центру «Волиньгаз» за номером (0332) 280 104, (067) 33 39 104. Контакт-центр працює щодня з 8:00 до 20:00 год.



- Голосове меню IVR, яке працює цілодобово за номерами контакт-центру в розділі «2». Номери контакт центру: (0332) 280 104, (067) 33 39 104.



- Лист на електронну пошту



Якщо ви внесли помилкові показники лічильника – скоригувати їх можна у чат-ботах Viber і Telegram 7104ua, надіславши фото лічильника.



Довідково: Компанія «Волиньгаз» здійснює доставку природнього газу до понад 250 тис сімей Волині. На сьогодні онлайн-сервісами «Волиньгазу» користуються понад 100 тисяч жителів області.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незалежно від того, в якого постачальника споживачі купують газ, передавати показники лічильника щомісяця з 1 по 5 число вони зобов’язані Оператору газорозподільних мереж – АТ «Волиньгаз».Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу»., старший контролер «Волиньгазу», працює в компанії понад 20 років. Жінка здійснює контроль і зняття показників лічильників газу. Працівниця газорозподільної компанії зауважує: «Все частіше споживачі передають показники лічильника з фото в чат-боті Viber 7104ua. Це не лише зручно, а й забезпечує точний облік газу. Я теж користуюсь онлайн-сервісами 104ua, а в роботі для фіксації показників використовую спеціальну програму, яка дуже схожа на мобільний додаток 104Mobile».Загалом «Волиньгаз» пропонує споживачам 7 способів швидкої передачі показань лічильника:- Особистий кабінет на сайті 104.ua. Тут до одного акаунту можна прив’язати до 25 особових рахунків та передавати показання лічильника за рідних. Якщо ви не зареєстровані в цьому сервісі – зателефонуйте до контакт-центру компанії за номером (067) 33 39 104 і назвіть номер особового рахунку. Далі фахівці автоматично створять вам акаунт і надішлють смс-повідомлення з логіном та паролем для входу на сайт.- Мобільні додатки 104 Mobile для Android та 104 Mobile Light для iPhone. Їх можна завантажити у магазині додатків на вашому смартфоні. Суттєві переваги сервісу – завжди під рукою у вашому смартфоні, вбудоване щомісячне нагадування про передачу показань, автоматичне зчитування показників з лічильника, можна зареєструвати декілька особових рахунків.- Чат-боти 7104ua у месенджері Viber та Telegram. У чат-ботах теж можна також можна зареєструвати декілька особових рахунків, надсилати фото лічильника та побачити архів переданих показників.- Повідомлення на короткий номер 7104. Смс потрібно надсилати у такому форматі: номер особового рахунку (10 цифр), пробіл, показання лічильника (5 цифр). Вартість повідомлення відповідає тарифу вашого мобільного оператора.- Дзвінок до контакт-центру «Волиньгаз» за номером (0332) 280 104, (067) 33 39 104. Контакт-центр працює щодня з 8:00 до 20:00 год.- Голосове меню IVR, яке працює цілодобово за номерами контакт-центру в розділі «2». Номери контакт центру: (0332) 280 104, (067) 33 39 104.- Лист на електронну пошту [email protected] У листі потрібно вказати номер особового рахунку та показники лічильника.Якщо ви внесли помилкові показники лічильника – скоригувати їх можна у чат-ботах Viber і Telegram 7104ua, надіславши фото лічильника.

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