вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині рятувальники відкачували воду з підтоплених будинків і городів

На Волині рятувальники відкачували воду з підтоплених будинків і городів
Волинські рятувальники 27 лютого відкачували талу воду з підтоплених прибудинкових територій та присадибних ділянок.

Зокрема аварійно-рятувальні роботи проводили у містах Любомлі і Камені-Каширському та в Маневицькому районі, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Так, у Любомлі рятувальники відкачали понад 5,8 кубометрів води з підтопленої присадибної ділянки біля житлового будинку на вулиці Шевченка. У місті Камені-Каширському на вулиці Ковельській відкачали 228 метрів кубічних води від підтопленого житлового будинку.

У селі Яблунька Маневицького району працівники 14-ої державної пожежно-рятувальної частини відкачали 150 кубометрів води від 8 житлових будинків та 5 господарських споруд.

У результаті аварійно-рятувальних робіт відпомповано 384 кубометри талих вод. Залучали 3 одиниці техніки та 2 мотопомпи, працювали 11 рятувальників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода, відкачування, Волинь, підтоплення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Луцьком «швидка» застрягла у багнюці
Сьогодні, 10:19
«Вчились виживати у м’ясорубці»: військовий волинської бригади покинув роботу в Польщі і пішов воювати
Сьогодні, 10:10
На Волині рятувальники відкачували воду з підтоплених будинків і городів
Сьогодні, 10:09
Луцьк приєднався до флешмобу на підтримку орфанних хворих
Сьогодні, 09:55
За минулу добу на Волині посеред ночі горіли два житлові будинки
Сьогодні, 09:33
Схожі новини
Сильна злива знову спричинила підтоплення у деяких районах Волині Сильна злива знову спричинила підтоплення у деяких районах Волині
13 липень, 2020, 08:54
У Камінь-Каширському районі рятувальники продовжують відкачувати воду з підтоплених дворів У Камінь-Каширському районі рятувальники продовжують відкачувати воду з підтоплених дворів
10 липень, 2020, 13:10
На Волині відкачують воду з будинків та дворів після негоди. ФОТО На Волині відкачують воду з будинків та дворів після негоди. ФОТО
08 липень, 2020, 09:14
Негода на Волині: рятувальники відкачують дощову воду з приватних обійсть. ФОТО Негода на Волині: рятувальники відкачують дощову воду з приватних обійсть. ФОТО
24 червень, 2020, 09:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» затримали працівників посольства України, які вивозили багато золота і валюти
Сьогодні, 11:17
 0
Шукав дівчат для платного сексу: судитимуть хлопця з Волині, який займався сутенерством
Сьогодні, 11:11
 0
Як отримати позику на карту зі 100% схваленням*
Сьогодні, 10:55
 0
Помер відомий луцький архітектор Тарас Рабан
Сьогодні, 10:52
 0
На Волині приміщення, які стоять пусткою, облаштують під соціальне житло для освітян і медиків
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8