На Волині рятувальники відкачували воду з підтоплених будинків і городів
Сьогодні, 10:09
Волинські рятувальники 27 лютого відкачували талу воду з підтоплених прибудинкових територій та присадибних ділянок.
Зокрема аварійно-рятувальні роботи проводили у містах Любомлі і Камені-Каширському та в Маневицькому районі, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Так, у Любомлі рятувальники відкачали понад 5,8 кубометрів води з підтопленої присадибної ділянки біля житлового будинку на вулиці Шевченка. У місті Камені-Каширському на вулиці Ковельській відкачали 228 метрів кубічних води від підтопленого житлового будинку.
У селі Яблунька Маневицького району працівники 14-ої державної пожежно-рятувальної частини відкачали 150 кубометрів води від 8 житлових будинків та 5 господарських споруд.
У результаті аварійно-рятувальних робіт відпомповано 384 кубометри талих вод. Залучали 3 одиниці техніки та 2 мотопомпи, працювали 11 рятувальників.
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Зокрема аварійно-рятувальні роботи проводили у містах Любомлі і Камені-Каширському та в Маневицькому районі, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Так, у Любомлі рятувальники відкачали понад 5,8 кубометрів води з підтопленої присадибної ділянки біля житлового будинку на вулиці Шевченка. У місті Камені-Каширському на вулиці Ковельській відкачали 228 метрів кубічних води від підтопленого житлового будинку.
У селі Яблунька Маневицького району працівники 14-ої державної пожежно-рятувальної частини відкачали 150 кубометрів води від 8 житлових будинків та 5 господарських споруд.
У результаті аварійно-рятувальних робіт відпомповано 384 кубометри талих вод. Залучали 3 одиниці техніки та 2 мотопомпи, працювали 11 рятувальників.
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