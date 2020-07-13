На Волині рятувальники відкачували воду з підтоплених будинків і городів





Зокрема аварійно-рятувальні роботи проводили у містах Любомлі і Камені-Каширському та в Маневицькому районі, - пише У ДСНС України у Волинській області.



Так, у Любомлі рятувальники відкачали понад 5,8 кубометрів води з підтопленої присадибної ділянки біля житлового будинку на вулиці Шевченка. У місті Камені-Каширському на вулиці Ковельській відкачали 228 метрів кубічних води від підтопленого житлового будинку.



У селі Яблунька Маневицького району працівники 14-ої державної пожежно-рятувальної частини відкачали 150 кубометрів води від 8 житлових будинків та 5 господарських споруд.



У результаті аварійно-рятувальних робіт відпомповано 384 кубометри талих вод. Залучали 3 одиниці техніки та 2 мотопомпи, працювали 11 рятувальників.

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