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Під Луцьком «швидка» застрягла у багнюці

Під Луцьком «швидка» застрягла у багнюці
У селі Лище Луцького району рятувальники відбуксирували з бездоріжжя автомобіль швидкої допомоги.

Так, 28 лютого, карета «швидкої», що поверталася з виклику, застрягла на ґрунтовій дорозі, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Відтак рятувальники за допомогою лебідки відбуксирували автомобіль з бездоріжжя та встановили на стійке дорожнє покриття.


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Теги: швидка допомога, авто, рятувальники
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