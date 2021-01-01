Під Луцьком «швидка» застрягла у багнюці





Так, 28 лютого, карета «швидкої», що поверталася з виклику, застрягла на ґрунтовій дорозі, - пише У ДСНС України у Волинській області.



Відтак рятувальники за допомогою лебідки відбуксирували автомобіль з бездоріжжя та встановили на стійке дорожнє покриття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лище Луцького району рятувальники відбуксирували з бездоріжжя автомобіль швидкої допомоги.Так, 28 лютого, карета «швидкої», що поверталася з виклику, застрягла на ґрунтовій дорозі, - пише У ДСНС України у Волинській області.Відтак рятувальники за допомогою лебідки відбуксирували автомобіль з бездоріжжя та встановили на стійке дорожнє покриття.

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