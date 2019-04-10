Камери відеоспостереження, ланчбокси, дитяче меню: що нового буде у поїздах «Укрзалізниці»
Сьогодні, 10:40
Відтепер у поїздах дальнього сполучення можна буде придбати ланчбокси та дитяче меню.
Про це розповіли в ефірі «Сніданку з 1+1», пише ТСН.
Зазначають, що ще одним нововведення від «Укрзалізниці» стає відеоспостереження у вагонах. Камери вже стають обов'язковим атрибутом у нових потягах. А ще їх встановлюють у відремонтованих вагонах.
Раніше повідомляли, що «Укрзалізниця» впроваджує Wi-Fi-доступ до Інтернету в пасажирських поїздах. Реалізацію розпочнуть у швидкісних поїздах Інтерсіті+. Пілотний проєкт почнуть у швидкісних потягах, які курсують у напрямку Київ — Харків. Згодом його поширять на інші маршрути.
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Про це розповіли в ефірі «Сніданку з 1+1», пише ТСН.
Зазначають, що ще одним нововведення від «Укрзалізниці» стає відеоспостереження у вагонах. Камери вже стають обов'язковим атрибутом у нових потягах. А ще їх встановлюють у відремонтованих вагонах.
Раніше повідомляли, що «Укрзалізниця» впроваджує Wi-Fi-доступ до Інтернету в пасажирських поїздах. Реалізацію розпочнуть у швидкісних поїздах Інтерсіті+. Пілотний проєкт почнуть у швидкісних потягах, які курсують у напрямку Київ — Харків. Згодом його поширять на інші маршрути.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Отключим свет!
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