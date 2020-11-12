У Луцьку тимчасово не можна поповнити е-квитки через мобільний додаток
Сьогодні, 10:42
У Луцьку користувачі "Citycard" тимчасово не зможуть скористатися послугою поповнення електронного квитка через мобільний.
Про це інформує "Citycardnet" на своїй сторінці у фейсбуці.
"У зв'язку з незапланованим проведенням технічно-ремонтних робіт на сервері платіжної системи portmone, можливість поповнення електронних квитків через мобільний додаток та особистий кабінет тимчасово відсутня", - йдеться у повідомленні.
Обіцяють, що цією опцією можна буде скористатися вже незабаром.
Де у Луцьку купити та поповнити електронний квиток. АДРЕСИ
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Про це інформує "Citycardnet" на своїй сторінці у фейсбуці.
"У зв'язку з незапланованим проведенням технічно-ремонтних робіт на сервері платіжної системи portmone, можливість поповнення електронних квитків через мобільний додаток та особистий кабінет тимчасово відсутня", - йдеться у повідомленні.
Обіцяють, що цією опцією можна буде скористатися вже незабаром.
Де у Луцьку купити та поповнити електронний квиток. АДРЕСИ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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