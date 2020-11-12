У Луцьку тимчасово не можна поповнити е-квитки через мобільний додаток





Про це інформує "Citycardnet" на своїй сторінці у фейсбуці.



"У зв'язку з незапланованим проведенням технічно-ремонтних робіт на сервері платіжної системи portmone, можливість поповнення електронних квитків через мобільний додаток та особистий кабінет тимчасово відсутня", - йдеться у повідомленні.



Обіцяють, що цією опцією можна буде скористатися вже незабаром.



Де у Луцьку купити та поповнити електронний квиток. АДРЕСИ

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