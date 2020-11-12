У Луцьку тимчасово не можна поповнити е-квитки через мобільний додаток. ОНОВЛЕНО

У Луцьку користувачі "Citycard" тимчасово не зможуть скористатися послугою поповнення електронного квитка через мобільний.Про це інформує "Citycardnet" на своїй сторінці у фейсбуці."У зв'язку з незапланованим проведенням технічно-ремонтних робіт на сервері платіжної системи portmone, можливість поповнення електронних квитків через мобільний додаток та особистий кабінет тимчасово відсутня", - йдеться у повідомленні.Обіцяють, що цією опцією можна буде скористатися вже незабаром.Станом на 11:30 повідомили про відновлення роботи на сервері платіжної системи portmone.