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На Волині приміщення, які стоять пусткою, облаштують під соціальне житло для освітян і медиків

На Волині приміщення, які стоять пусткою, облаштують під соціальне житло для освітян і медиків
Луцька районна рада запроваджує проект «Соціальне житло», який передбачає надання житла для освітян, медиків, дітей-сиріт, людей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах.

Реалізацію цього проекту районна рада розпочала із підписання Меморандуму про співпрацю із Луцьким національним технічним університетом, спеціалістів якого будуть залучати для втілення соціального проекту, - йдеться на сайті Луцькради.

Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук розповів, що, приміром, у колишньому Горохівському районі є сім приміщень колишніх ФАПів, які не використовуються і саме вони будуть облаштовані комунальним підприємством «Райтеплобуд» під соціальне житло.

«Луцькою районної радою підписаний Меморандум з ЛНТУ про співпрацю. Ми запускаємо потужний великий проект «Соціальне житло» і нам потрібна допомога фахівців з університету – проектанти, психологи, науковці.

На балансі районної ради є приміщення, які не використовуються, а стоять пусткою, саме їх ми і хочемо використати під соціальне житло для освітян, медиків, людей, які потребують або опинилися в скрутних обставинах внаслідок пожежі, діти-сироти», - розповів Олександр Омельчук.

Ректор ЛНТУ Ірина Вахович наголосила на важливості втілення такого соцпроекту та запевнила, що науковці університету усіляко сприятимуть та допомагатимуть районній раді для найшвидшої реалізації задуманого.

На Волині приміщення, які стоять пусткою, облаштують під соціальне житло для освітян і медиків
На Волині приміщення, які стоять пусткою, облаштують під соціальне житло для освітян і медиків
На Волині приміщення, які стоять пусткою, облаштують під соціальне житло для освітян і медиків
На Волині приміщення, які стоять пусткою, облаштують під соціальне житло для освітян і медиків
На Волині приміщення, які стоять пусткою, облаштують під соціальне житло для освітян і медиків

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Теги: соціальне житло, Волинь, Луцькрада
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Коментарі 1
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Молодці! Вахович мудрий керівник і хороша людина!
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