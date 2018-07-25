На Волині приміщення, які стоять пусткою, облаштують під соціальне житло для освітян і медиків
Сьогодні, 10:50
Луцька районна рада запроваджує проект «Соціальне житло», який передбачає надання житла для освітян, медиків, дітей-сиріт, людей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах.
Реалізацію цього проекту районна рада розпочала із підписання Меморандуму про співпрацю із Луцьким національним технічним університетом, спеціалістів якого будуть залучати для втілення соціального проекту, - йдеться на сайті Луцькради.
Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук розповів, що, приміром, у колишньому Горохівському районі є сім приміщень колишніх ФАПів, які не використовуються і саме вони будуть облаштовані комунальним підприємством «Райтеплобуд» під соціальне житло.
«Луцькою районної радою підписаний Меморандум з ЛНТУ про співпрацю. Ми запускаємо потужний великий проект «Соціальне житло» і нам потрібна допомога фахівців з університету – проектанти, психологи, науковці.
На балансі районної ради є приміщення, які не використовуються, а стоять пусткою, саме їх ми і хочемо використати під соціальне житло для освітян, медиків, людей, які потребують або опинилися в скрутних обставинах внаслідок пожежі, діти-сироти», - розповів Олександр Омельчук.
Ректор ЛНТУ Ірина Вахович наголосила на важливості втілення такого соцпроекту та запевнила, що науковці університету усіляко сприятимуть та допомагатимуть районній раді для найшвидшої реалізації задуманого.
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Реалізацію цього проекту районна рада розпочала із підписання Меморандуму про співпрацю із Луцьким національним технічним університетом, спеціалістів якого будуть залучати для втілення соціального проекту, - йдеться на сайті Луцькради.
Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук розповів, що, приміром, у колишньому Горохівському районі є сім приміщень колишніх ФАПів, які не використовуються і саме вони будуть облаштовані комунальним підприємством «Райтеплобуд» під соціальне житло.
«Луцькою районної радою підписаний Меморандум з ЛНТУ про співпрацю. Ми запускаємо потужний великий проект «Соціальне житло» і нам потрібна допомога фахівців з університету – проектанти, психологи, науковці.
На балансі районної ради є приміщення, які не використовуються, а стоять пусткою, саме їх ми і хочемо використати під соціальне житло для освітян, медиків, людей, які потребують або опинилися в скрутних обставинах внаслідок пожежі, діти-сироти», - розповів Олександр Омельчук.
Ректор ЛНТУ Ірина Вахович наголосила на важливості втілення такого соцпроекту та запевнила, що науковці університету усіляко сприятимуть та допомагатимуть районній раді для найшвидшої реалізації задуманого.
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Коментарі 1
Молодці! Вахович мудрий керівник і хороша людина!
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