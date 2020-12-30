Помер відомий луцький архітектор Тарас Рабан

Тарас Рабан.



Про це Микита Рабан на своїй фейсбук-сторінці.



«Завжди залишаємося дітьми, поки живі наші Батьки ... Сьогодні не стало Тата, Рабана Тараса Веніаміновича...», - пише Микита Рабан.



Микита Рабан також опублікував своє дитяче фото із батьком.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 1 березня відійшов у вічність луцький архітектор, колишній директор історико-культурного заповідника «Старий Луцьк»Про це повідомив син Тараса Рабана, ексдепутат Луцькрадина своїй фейсбук-сторінці.«Завжди залишаємося дітьми, поки живі наші Батьки ... Сьогодні не стало Тата, Рабана Тараса Веніаміновича...», - пише Микита Рабан.Микита Рабан також опублікував своє дитяче фото із батьком.

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