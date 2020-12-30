Помер відомий луцький архітектор Тарас Рабан
Сьогодні, 10:52
Сьогодні, 1 березня відійшов у вічність луцький архітектор, колишній директор історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» Тарас Рабан.
Про це повідомив син Тараса Рабана, ексдепутат Луцькради Микита Рабан на своїй фейсбук-сторінці.
«Завжди залишаємося дітьми, поки живі наші Батьки ... Сьогодні не стало Тата, Рабана Тараса Веніаміновича...», - пише Микита Рабан.
Микита Рабан також опублікував своє дитяче фото із батьком.
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Про це повідомив син Тараса Рабана, ексдепутат Луцькради Микита Рабан на своїй фейсбук-сторінці.
«Завжди залишаємося дітьми, поки живі наші Батьки ... Сьогодні не стало Тата, Рабана Тараса Веніаміновича...», - пише Микита Рабан.
Микита Рабан також опублікував своє дитяче фото із батьком.
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