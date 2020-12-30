вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер відомий луцький архітектор Тарас Рабан

Помер відомий луцький архітектор Тарас Рабан
Сьогодні, 1 березня відійшов у вічність луцький архітектор, колишній директор історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» Тарас Рабан.

Про це повідомив син Тараса Рабана, ексдепутат Луцькради Микита Рабан на своїй фейсбук-сторінці.

«Завжди залишаємося дітьми, поки живі наші Батьки ... Сьогодні не стало Тата, Рабана Тараса Веніаміновича...», - пише Микита Рабан.

Микита Рабан також опублікував своє дитяче фото із батьком.

Помер відомий луцький архітектор Тарас Рабан

Помер відомий луцький архітектор Тарас Рабан

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Тарас Рабан, помер, архітектор, Микита Рабан
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шукав дівчат для платного сексу: судитимуть хлопця з Волині, який займався сутенерством
Сьогодні, 11:11
Як отримати позику на карту зі 100% схваленням*
Сьогодні, 10:55
Помер відомий луцький архітектор Тарас Рабан
Сьогодні, 10:52
На Волині приміщення, які стоять пусткою, облаштують під соціальне житло для освітян і медиків
Сьогодні, 10:50
У Луцьку тимчасово не можна поповнити е-квитки через мобільний додаток
Сьогодні, 10:42
Схожі новини
Помер український військовий, якого на Донбасі поранив снайпер Помер український військовий, якого на Донбасі поранив снайпер
30 січень, 14:29
На Волині відійшов у вічність громадський діяч, який відстоював принципи незалежності України На Волині відійшов у вічність громадський діяч, який відстоював принципи незалежності України
30 січень, 12:42
Повідомили, коли відбудеться прощання з атовцем, який помер у військовому госпіталі Повідомили, коли відбудеться прощання з атовцем, який помер у військовому госпіталі
14 січень, 21:17
У зоні ООС помер молодий військовий У зоні ООС помер молодий військовий
30 грудень, 2020, 19:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» затримали працівників посольства України, які вивозили багато золота і валюти
Сьогодні, 11:17
 0
Шукав дівчат для платного сексу: судитимуть хлопця з Волині, який займався сутенерством
Сьогодні, 11:11
 0
Як отримати позику на карту зі 100% схваленням*
Сьогодні, 10:55
 0
Помер відомий луцький архітектор Тарас Рабан
Сьогодні, 10:52
 0
На Волині приміщення, які стоять пусткою, облаштують під соціальне житло для освітян і медиків
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8