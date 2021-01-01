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Cкільки штрафу доведеться заплатити волинянам за продаж первоцвітів

Cкільки штрафу доведеться заплатити волинянам за продаж первоцвітів
Незабаром на Волині розпочнеться масова торгівля рідкісними видами ранньоквітучих рослин. Тож інспектори разом з правоохоронцями проводитимуть рейди щодо недопущення екопорушень.

Про це інформує Державна екологічна інспекція України.

Нагадаємо, що до Червоної книги України занесені: конвалія звичайна, підсніжник білосніжний (звичайний), білоцвіт весняний, шафран Гейфелів, цибуля ведмежа (черемша).

Законодавством України передбачене покарання за незаконний продаж та знищення дикорослих рослин. За такий вид правопорушення передбачена адміністративна відповідальність.

Відповідно до частини 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справу розглядає суд), за порушення порядку придбання, збуту, розповсюдження об’єктів рослинного світу, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 510 грн до 1700 грн з конфіскацією рослин чи без такої.

За ті самі дії, вчинені щодо об’єктів рослинного світу, які перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, накладається штраф у розмірі від 1700 грн до 3655 грн з конфіскацією об’єктів рослинного світу.

У разі затримання громадян при незаконному вилучені ними з природного середовища видів рослин занесених до Червоної книги України, адміністративна відповідальність наступає за статтею 90 КУпАП, і тягне за собою накладення штрафу на громадян в розмірі 340 до 510 грн з конфіскацією незаконно добутих об’єктів рослинного світу (адміністративну справу розглядає суд).

Крім того, за такий вид правопорушення громадянину окрім сплати штрафу, необхідно буде компенсувати шкоду за кожний екземпляр незаконно зібраної червонокнижної рослини (білоцвіт весняний – 49 грн, підсніжник білосніжний /звичайний/, шафран Гейфелів, цибуля ведмежа /черемша/ – 62 грн).

Відповідно до частини 1 статті 69 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», шкода заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі.

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Теги: охорона, первоцвіти, штрафи
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