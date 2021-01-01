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Волинські патрульні взяли участь в екстремальних туристичних змаганнях

Волинські патрульні взяли участь в екстремальних туристичних змаганнях
Волинські патрульні взяли участь в екстремальних туристичних змаганнях.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

Змагання відбувалися цими вихідними, 27-28 лютого у селі Гаразджа, що біля Луцька.

Серед учасників була й патрульна поліцейська відділу організації несення служби у місті Ковелі УПП Ірина Зінчук, яка подолала дистанцію 35 км за 6 год 00 хв.

Учасники змагань долали відстані без використання будь-яких додаткових засобів пересування. Ірина ділиться, що довелось бігти полем, лісом, болотами, крізь струмки, ґрунтовими та асфальтованими дорогами, по рельєфній місцевості, яка чергувалася із рівнинною, але відчуття та емоції були того варті.

Головною метою змагань є вшанування геройського чину всіх борців за незалежність України. Окрім того, змагання ставлять за мету популяризувати серед молоді здоровий спосіб життя та активне зайняття спортом.


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Теги: патрульні, Волинь, Гаразджа, змагання
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