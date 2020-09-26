У відділенні пологового на Волині вперше одночасно провели дві операції одній пацієнтці. ФОТО 18+
Сьогодні, 11:50
Вперше у гінекологічному відділенні пологового будинку Ковельського МТМО провели симультанну операцію – лапароскопічну холецистектомію та двобічну кістектомію.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
46-річній пацієнтці діагностували кілька патологій, які потребували оперативних лікувань: гінекологічного та хірургічного. Жінка страждала від сильних больових приступів, спричинених жовчнокам’яною хворобою (калькульозний холецистит), кістами обох яєчників та злукової хвороби, яка розвинулась після попередніх операцій.
Аби вберегти пацієнтку від впливу на організм подвійної анестезії, лікарі Ковельського МТМО прийняли спільне рішення: провести симультанну операцію (тобто два оперативних втручання одночасно). Це дозволило з мінімальною травматичністю під час однієї операції позбавити жінку кількох не пов’язаних між собою патологій.
Бригадою різнофахових спеціалістів у складі акушерів-гінекологів Василя Сеника та Романа Котіка, анестезіолога Павла Сироватки, хірурга Івана Петрука та лікаря-інтерна Михайла Багряка зробили холецистектомію (видалення жовчного міхура) та двобічну кістектомію з видалення кіст обох яєчників з роз’єднанням спайок (видалення злукового процесу).
Операція, яка тривала 3 години, пройшла успішно. Пацієнтка почувається добре та уже на третій день після операції її виписали з лікарні.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
46-річній пацієнтці діагностували кілька патологій, які потребували оперативних лікувань: гінекологічного та хірургічного. Жінка страждала від сильних больових приступів, спричинених жовчнокам’яною хворобою (калькульозний холецистит), кістами обох яєчників та злукової хвороби, яка розвинулась після попередніх операцій.
Аби вберегти пацієнтку від впливу на організм подвійної анестезії, лікарі Ковельського МТМО прийняли спільне рішення: провести симультанну операцію (тобто два оперативних втручання одночасно). Це дозволило з мінімальною травматичністю під час однієї операції позбавити жінку кількох не пов’язаних між собою патологій.
Бригадою різнофахових спеціалістів у складі акушерів-гінекологів Василя Сеника та Романа Котіка, анестезіолога Павла Сироватки, хірурга Івана Петрука та лікаря-інтерна Михайла Багряка зробили холецистектомію (видалення жовчного міхура) та двобічну кістектомію з видалення кіст обох яєчників з роз’єднанням спайок (видалення злукового процесу).
Операція, яка тривала 3 години, пройшла успішно. Пацієнтка почувається добре та уже на третій день після операції її виписали з лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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