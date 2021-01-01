На Волині розшукали неповнолітню, яка не повернулася додому

У п’ятницю, 26 лютого, до поліції звернулася мешканка Ковеля. Громадянка просила поліцейських допомогти у пошуках неповнолітньої сестри її чоловіка.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Два місяці 15-річна волинянка проживала з ними, оскільки мала непорозуміння з матір’ю. У четвер, близько 7 ранку, дівчина з Ковеля вирішила поїхати додому у село Любитів, проте до цього часу ні додому, ні назад до родичів вона не повернулася.Поліцейські зреагували оперативно, до пошуків задіяли всі необхідні сили та засоби. З дівчиною налагодили зв’язок через соцмережі. Стало зрозуміло, що з нею все добре: вона жива та здорова. Після тривалих перемовин поліцейські змогли вмовити неповнолітню повернутися до домівки. Вже надвечір вона була вдома.Поліцейські провели з дівчиною бесіду, аби в майбутньому не допустити подібних ситуацій.