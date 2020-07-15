У Луцькому районі троє рибалок-браконьєрів ловили щук сіткою. ФОТО

У період з 22 лютого до 1 березня 2021 року державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля провели 8 рейдів та викрили 20 порушень, з яких 4 – грубі.Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.Також склали 20 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства). Крім цього, оформили 2 акти виявлення та вилучення безхазяйного майна.«За даний період на порушників накладено 714 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 3 094 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 3 кг водних біоресурсів. Також вилучено 2 од. заборонених знарядь лову та ще 3 од. – за актами безгосподарського майна», - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруляДля прикладу, 26 лютого державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля здійснили спільний рибоохоронний рейд з поліцейськими офіцерами територіальних громад Луцького району Волинської області.На водоймі поблизу села Михлин Луцького району близько 6 ранку викрили трьох громадян, які здійснювали незаконний вилов риби сітним знаряддям лову. Порушники добули 3 кг риби: 9 щук та 2 окуні. Нараховано шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів риб, на суму 3 094 грн.На осіб склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Заборонене знаряддя лову вилучили.Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватись природоохоронного законодавства. У разі виявлення порушення – прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: