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Скільки заробляють посадовці нової Камінь-Каширської райради

Скільки заробляють посадовці нової Камінь-Каширської райради
На зарплати посадовців нової Камінь-Каширської районної ради щомісячно витрачатимуть трохи більше 182 тисяч гривень. Найбільше зароблятиме її голова Віктор Сус – 30 615 грн. Трохи менше – його заступник Сергій Дмитрук – 23 625 грн.

Про це Центру журналістських розслідувань «Сила правди» повідомили у Камінь-Каширській районній раді.

Нагадаємо, в рамках реформи децентралізації у 2020 році на Волині замість колишніх 16-ти утворили чотири нових райони: Луцький, Ковельський, Камінь-Каширський та Володимир-Волинський. Відповідно, новий Камінь-Каширський район поглинув колишні Камінь-Каширський, Любешівський та частково Маневицький райони. На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року мешканці новоствореного Камінь-Каширського району обрали Камінь-Каширську райраду.

Згідно з інформацією зі штатного розпису, з 1-го січня 2021 року загалом у раді працюватиме 17 людей. Місячний фонд заробітної плати лише за посадовими окладами складає 103 162 гривні.

Голова Камінь-Каширської райради Віктор Сус зароблятиме 30 615 грн. Його посадовий оклад складає 15 тис. грн. Також він отримує 15 615 грн надбавки.

Трохи менше заробляє його заступник Сергій Дмитрук – 23 625 грн. Його посадовий оклад – 12 тис. грн, ще 11 625 грн – надбавка.

Керуючий справами райради Валерій Хитрик отримає 18 180 грн. Він заробляє 9 600 грн посадового окладу та 8 580 грн надбавки.

Також у штаті Камінь-Каширської районної ради передбачено аж 5 посад радників. Радниця голови райради з питань зв’язків з територіальними громадами, органами місцевого самоврядування і райдержадміністрацією та з питань адміністративно-територіального устрою Оксана Занчук загалом отримує 7 980 грн. Її посадовий оклад становить 5 300 грн. Також вона отримує 2 680 грн надбавки.

Радник голови районної ради з питань інвестиційної та проектної діяльності Олександр Пургасов отримує 6 160 грн. З них 5 300 грн посадового окладу та 860 грн надбавки.

Радник голови райради з питань організаційного забезпечення діяльності постійних комісій та юридичних питань Тетяна Остапчук отримує 6 440 грн. Її посадовий оклад – 5 300 грн. Також вона отримує 1 140 грн надбавки.

Як повідомили «Силі правди» у Камінь-Каширській райраді, посади двох інших радників з юридичних питань та з питань публічних закупівель наразі є вакантними. Однак на їх зарплати передбачено по 5 550 грн. Їх посадові оклади становитимуть 5 300 грн. При цьому обоє матимуть ще по 250 грн надбавки.

Начальниця організаційного відділу райради Валентина Дайнека у місяць отримує 8 820 грн. Її посадовий оклад складає 7 тис. грн. Також вона має надбавку у сумі 1 820 грн.

Начальник загального відділу районної ради Олександр Приходько заробляє 15 540 грн. Він отримує 7 тис. грн посадового окладу та 8 540 грн надбавки.

Секретарка-друкарка загального відділу райради Наталія Монастирецька заробляє 6 048 грн. Вона отримує 3 600 грн посадового окладу та ще 2 448 грн надбавки.

Провідний спеціаліст райради Василь Федчик заробляє 7 980 грн. З них 4 450 грн – посадовий оклад, 3 530 грн – надбавка.

Зарплата головної бухгалтерки райради Віри Дмитрук складає 15 540 грн. Вона отримує 7 тис. грн посадового окладу та 8 540 грн надбавки.

Водій районної ради отримує заробітну плату у сумі 6 тис. грн. З них 2 843 грн посадового окладу, ще така ж сума надбавки та 314 грн доплати до мінімальної заробітної плати.

Прибиральниця райради також отримує 6 тис. грн. Її посадовий оклад – 2 723 грн. Вона також отримує 272,3 грн надбавки та 3 004,7 грн доплати.

Сторож та електротехнік райради також отримують по 6 тис. грн заробітної плати. Їх посадові оклади складають по 2 723 грн. Окрім того, вони ще й мають по 3 277 грн доплати кожен.

Відтак, у місяць на заробітні плати посадовців Камінь-Каширської районної ради у 2021 році йтиме щонайменше 182 028 грн.

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Теги: посадовці, зарплата, Камінь-Каширська райрада
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