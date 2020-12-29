Заправку в Луцьку оштрафували на велику суму грошей





Інспектори виявили, що в паспорті якості назва і марка палива не відповідають вимогам позначення бензину, відсутні нормативні значення та фактичні результати випробувань, які підтверджують відповідність марки палива вимогам технічного регламенту, - інформує преслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.



Також під час перевірки підприємство не надало декларацію про відповідність на дизельне паливо та інші порушення

Підприємство не виконало 6 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.



Екоінспектори нарахували 204 тисячі штрафу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку працівники екоінспекції провели перевірку ТОВ “Сервісна компанія САБСОІЛ”.Інспектори виявили, що в паспорті якості назва і марка палива не відповідають вимогам позначення бензину, відсутні нормативні значення та фактичні результати випробувань, які підтверджують відповідність марки палива вимогам технічного регламенту, - інформує преслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.Також під час перевірки підприємство не надало декларацію про відповідність на дизельне паливо та інші порушенняПідприємство не виконало 6 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.Екоінспектори нарахували 204 тисячі штрафу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію