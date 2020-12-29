Заправку в Луцьку оштрафували на велику суму грошей
Сьогодні, 13:11
У Луцьку працівники екоінспекції провели перевірку ТОВ “Сервісна компанія САБСОІЛ”.
Інспектори виявили, що в паспорті якості назва і марка палива не відповідають вимогам позначення бензину, відсутні нормативні значення та фактичні результати випробувань, які підтверджують відповідність марки палива вимогам технічного регламенту, - інформує преслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Також під час перевірки підприємство не надало декларацію про відповідність на дизельне паливо та інші порушення
Підприємство не виконало 6 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.
Екоінспектори нарахували 204 тисячі штрафу.
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Інспектори виявили, що в паспорті якості назва і марка палива не відповідають вимогам позначення бензину, відсутні нормативні значення та фактичні результати випробувань, які підтверджують відповідність марки палива вимогам технічного регламенту, - інформує преслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Також під час перевірки підприємство не надало декларацію про відповідність на дизельне паливо та інші порушення
Підприємство не виконало 6 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.
Екоінспектори нарахували 204 тисячі штрафу.
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