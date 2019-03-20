вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Громада під Луцьком отримала свій логотип

Громада під Луцьком отримала свій логотип
У Підгайцівській територіальній громаді обрали переможця конкурсу на кращий логотип, що вирізнятиме її з-поміж інших.

Про це повідомляють на сторінці ТГ у фейсбуці.

Дизайнерський продукт мав враховувати місцеві візуальні образи, формулювати чітке позиціонування громади, а також містити унікальні особливості.

За результатами пропозицій громади, представили до голосування на офіційному сайті 9 варіантів логотипу. За результатами опитування, 36,5 % обрали варіант 3.
Громада під Луцьком отримала свій логотип

Друге місце за вподобаннями мешканців – 25,8 % – здобув варіант 1.
Громада під Луцьком отримала свій логотип

Обраний логотип обіцяють доопрацювати зі спеціалістами та згодом розмістити на рекламній продукції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: логотип, бренд, Підгайцівська громада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селищі на Волині відкрили відремонтовану амбулаторію
Сьогодні, 14:00
Дівчинка з Волині – перша дитина в Україні, яку прооперував робот-хірург. ФОТО
Сьогодні, 13:26
Громада під Луцьком отримала свій логотип
Сьогодні, 13:25
Понад 100 волинських лікарів вакцинувалися від Covid-19
Сьогодні, 13:15
Заправку в Луцьку оштрафували на велику суму грошей
Сьогодні, 13:11
Схожі новини
Очільникам ОТГ на Волині розповіли, як громаду зробити відомою. ВІДЕО Очільникам ОТГ на Волині розповіли, як громаду зробити відомою. ВІДЕО
20 березень, 2019, 07:30
Луцькі митці оцінили новий і нинішній логотипи Луцька Луцькі митці оцінили новий і нинішній логотипи Луцька
15 грудень, 2016, 16:43
Автор бренду Луцька порадив чиновникам вчитися Автор бренду Луцька порадив чиновникам вчитися
15 грудень, 2016, 13:22
І нинішній хороший, - Бунда про новий логотип Луцька І нинішній хороший, - Бунда про новий логотип Луцька
14 грудень, 2016, 17:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Масштабна контрабанда золота і валюти працівниками посольства України на «Ягодині»: деталі справи
Сьогодні, 14:29
 0
У волинянина на Закарпатті згорів автомобіль
Сьогодні, 14:20
 0
Скількох пасажирів громадського транспорту в Луцьку оштрафували за оплату проїзду готівкою
Сьогодні, 14:15
 0
У селищі на Волині відкрили відремонтовану амбулаторію
Сьогодні, 14:00
 0
Дівчинка з Волині – перша дитина в Україні, яку прооперував робот-хірург. ФОТО
Сьогодні, 13:26
 0
Медіа
відео
1/8