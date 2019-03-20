Громада під Луцьком отримала свій логотип





Про це повідомляють на сторінці ТГ у фейсбуці.



Дизайнерський продукт мав враховувати місцеві візуальні образи, формулювати чітке позиціонування громади, а також містити унікальні особливості.



За результатами пропозицій громади, представили до голосування на офіційному сайті 9 варіантів логотипу. За результатами опитування, 36,5 % обрали варіант 3.



Друге місце за вподобаннями мешканців – 25,8 % – здобув варіант 1.



Обраний логотип обіцяють доопрацювати зі спеціалістами та згодом розмістити на рекламній продукції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Підгайцівській територіальній громаді обрали переможця конкурсу на кращий логотип, що вирізнятиме її з-поміж інших.Про це повідомляють на сторінці ТГ у фейсбуці.Дизайнерський продукт мав враховувати місцеві візуальні образи, формулювати чітке позиціонування громади, а також містити унікальні особливості.За результатами пропозицій громади, представили до голосування на офіційному сайті 9 варіантів логотипу. За результатами опитування, 36,5 % обрали варіант 3.Друге місце за вподобаннями мешканців – 25,8 % – здобув варіант 1.Обраний логотип обіцяють доопрацювати зі спеціалістами та згодом розмістити на рекламній продукції.

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