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Населення Волині скоротилося на 4 тисячі людей

Населення Волині скоротилося на 4 тисячі людей
На Волині за 2020 рік народились близько 10 тисяч людей, а близько 14 тисяч – померли. Так, населення області скоротилося на 4 тисячі людей.

Про це в програмі «Актуально» на 12 каналі розповів Тарас Грень, керівник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

«Нехорошу статистику зараз озвучу: за 2020 рік було зареєстровано близько 10 тисяч народжень, а смертей було зареєстровано близько 14 тисяч. Різниця в мінус, тому демографічне питання актуальне», – каже Тарас Грень.


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Теги: Волинь, смертність, населення
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