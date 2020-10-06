Населення Волині скоротилося на 4 тисячі людей





Про це в програмі «Актуально» на Тарас Грень, керівник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.



«Нехорошу статистику зараз озвучу: за 2020 рік було зареєстровано близько 10 тисяч народжень, а смертей було зареєстровано близько 14 тисяч. Різниця в мінус, тому демографічне питання актуальне», – каже Тарас Грень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за 2020 рік народились близько 10 тисяч людей, а близько 14 тисяч – померли. Так, населення області скоротилося на 4 тисячі людей.Про це в програмі «Актуально» на 12 каналі розповів, керівник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.«Нехорошу статистику зараз озвучу: за 2020 рік було зареєстровано близько 10 тисяч народжень, а смертей було зареєстровано близько 14 тисяч. Різниця в мінус, тому демографічне питання актуальне», – каже Тарас Грень.

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