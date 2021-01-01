У волинянина на Закарпатті згорів автомобіль
Сьогодні, 14:20
Ввечері 28 лютого в Іршаві на вулиці Т. Шевченка загорівся легковий автомобіль “Skoda Fabia” 2001 року випуску. Його власником виявився мешканець Волині.
Про це йдеться на сайті управління ДСНС у Закарпатській області.
Як повідомляє пресслужба рятувальників, чоловік саме гостював у родичів і захотів поїхати у магазин. Однак машина не заводилася, а через якусь мить спалахнула. Тоді о 21:33 чоловік зателефонував до Служби порятунку.
За кілька хвилин на місце події прибули бійці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вже о 21:42 їм вдалося локалізувати загорання й не дати вогню перекинутися на салон автомобіля. О 21:55 пожежу в машині остаточно ліквідували. Полум’я встигло знищити передній бампер і фари, а також пошкодити моторний відсік, лобове скло і лакофарбове покриття авто.
Причину виникнення пожежі та суму завданих збитків наразі встановлюють правоохоронні органи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті управління ДСНС у Закарпатській області.
Як повідомляє пресслужба рятувальників, чоловік саме гостював у родичів і захотів поїхати у магазин. Однак машина не заводилася, а через якусь мить спалахнула. Тоді о 21:33 чоловік зателефонував до Служби порятунку.
За кілька хвилин на місце події прибули бійці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вже о 21:42 їм вдалося локалізувати загорання й не дати вогню перекинутися на салон автомобіля. О 21:55 пожежу в машині остаточно ліквідували. Полум’я встигло знищити передній бампер і фари, а також пошкодити моторний відсік, лобове скло і лакофарбове покриття авто.
Причину виникнення пожежі та суму завданих збитків наразі встановлюють правоохоронні органи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Масштабна контрабанда золота і валюти працівниками посольства України на «Ягодині»: деталі справи
Сьогодні, 14:29
У волинянина на Закарпатті згорів автомобіль
Сьогодні, 14:20
Скількох пасажирів громадського транспорту в Луцьку оштрафували за оплату проїзду готівкою
Сьогодні, 14:15
У селищі на Волині відкрили відремонтовану амбулаторію
Сьогодні, 14:00