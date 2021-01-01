У волинянина на Закарпатті згорів автомобіль





Про це йдеться на



Як повідомляє пресслужба рятувальників, чоловік саме гостював у родичів і захотів поїхати у магазин. Однак машина не заводилася, а через якусь мить спалахнула. Тоді о 21:33 чоловік зателефонував до Служби порятунку.



За кілька хвилин на місце події прибули бійці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вже о 21:42 їм вдалося локалізувати загорання й не дати вогню перекинутися на салон автомобіля. О 21:55 пожежу в машині остаточно ліквідували. Полум’я встигло знищити передній бампер і фари, а також пошкодити моторний відсік, лобове скло і лакофарбове покриття авто.



Причину виникнення пожежі та суму завданих збитків наразі встановлюють правоохоронні органи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 28 лютого в Іршаві на вулиці Т. Шевченка загорівся легковий автомобіль “Skoda Fabia” 2001 року випуску. Його власником виявився мешканець Волині.Про це йдеться на сайті управління ДСНС у Закарпатській області.Як повідомляє пресслужба рятувальників, чоловік саме гостював у родичів і захотів поїхати у магазин. Однак машина не заводилася, а через якусь мить спалахнула. Тоді о 21:33 чоловік зателефонував до Служби порятунку.За кілька хвилин на місце події прибули бійці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вже о 21:42 їм вдалося локалізувати загорання й не дати вогню перекинутися на салон автомобіля. О 21:55 пожежу в машині остаточно ліквідували. Полум’я встигло знищити передній бампер і фари, а також пошкодити моторний відсік, лобове скло і лакофарбове покриття авто.Причину виникнення пожежі та суму завданих збитків наразі встановлюють правоохоронні органи.

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