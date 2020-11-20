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Масштабна контрабанда золота і валюти працівниками посольства України на «Ягодині»: деталі справи

Масштабна контрабанда золота і валюти працівниками посольства України на «Ягодині»: деталі справи
Контррозвідники Служби безпеки України викрили і припинили протиправну діяльність чинних та колишніх посадовців МЗС України.

Чиновники використовували офіційні документи зовнішньополітичного відомства для перевезення диппошти та контрабанди підакцизних товарів, пише СБУ України.

Оперативники спецслужби задокументували, що учасники оборудки переміщували через державний кордон України валюту, золото та підакцизні тютюнові вироби. Усе це - за використання дипломатичних привілеїв та імунітетів.

Зокрема, на митному посту «Ягодин» Волинської митниці контррозвідники СБУ, спільно із слідчими ДБР, затримали вантажний транспортний засіб з дипломатичними номерними знаками. На ньому посадовці МЗС України намагалися перевезти до Європейського Союзу:
- 140 тис. дол. США, 67,2 тисяч євро, 11,6 тис. польських злотих,
- майже 16 кг виробів із золота, орієнтованою вартістю 15 млн грн.;
- тютюнові вироби у кількості 8826 блоків на 1,5 млн грн. за цінами чорного ринку.

Тривають оперативно-слідчі дії у межах кримінального провадження. За їх результатами вирішуватиметься питання про повідомлення підозр фігурантам.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що обох причетних до справи співробітників негайно відкликали із довгострокового закордонного відрядження. Їх робота в посольстві завершилася. Також проти них відкривають розслідування.


Масштабна контрабанда золота і валюти працівниками посольства України на «Ягодині»: деталі справи
Масштабна контрабанда золота і валюти працівниками посольства України на «Ягодині»: деталі справи

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Теги: контрабанда, МЗС, скандал, Ягодин
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