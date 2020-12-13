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Четверо волинян стали «заслуженими»

Четверо волинян стали «заслуженими»
Голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко сьогодні, 1 березня, вручив чотири державні нагороди волинянам, серед яких – два лікаря, артистка та працівниця сільськогосподарського товариства.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, указом президента України за значний особистий внесок у розвиток культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки почесне звання «Заслужений артист України» присвоєно:

- Катерині Шпак – артистці драми Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.

Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоїли:

- Ганні Колесник - завідувачу відділення малоінвазивної хірургії комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня», докторові медичних наук;

- Андрію Ягенському - завідувачу Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня», докторові медичних наук.

А також почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України» отримала:

- Любов Кравчук - головний зоотехнік сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Лище» Луцького району.

Четверо волинян стали «заслуженими»
Четверо волинян стали «заслуженими»
Четверо волинян стали «заслуженими»
Четверо волинян стали «заслуженими»
Четверо волинян стали «заслуженими»

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Теги: заслужені, відзнака
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