Четверо волинян стали «заслуженими»
Сьогодні, 14:32
Голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко сьогодні, 1 березня, вручив чотири державні нагороди волинянам, серед яких – два лікаря, артистка та працівниця сільськогосподарського товариства.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, указом президента України за значний особистий внесок у розвиток культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки почесне звання «Заслужений артист України» присвоєно:
- Катерині Шпак – артистці драми Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.
Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоїли:
- Ганні Колесник - завідувачу відділення малоінвазивної хірургії комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня», докторові медичних наук;
- Андрію Ягенському - завідувачу Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня», докторові медичних наук.
А також почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України» отримала:
- Любов Кравчук - головний зоотехнік сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Лище» Луцького району.
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Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, указом президента України за значний особистий внесок у розвиток культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки почесне звання «Заслужений артист України» присвоєно:
- Катерині Шпак – артистці драми Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.
Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоїли:
- Ганні Колесник - завідувачу відділення малоінвазивної хірургії комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня», докторові медичних наук;
- Андрію Ягенському - завідувачу Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня», докторові медичних наук.
А також почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України» отримала:
- Любов Кравчук - головний зоотехнік сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Лище» Луцького району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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