Вбивство Каті Литкіної: резонансну справу розгляне Верховний Суд України

Катерини Литкіної.



Нагадаємо,



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Тіло дівчини викинули під дерево: у суді озвучили моторошні деталі вбивства Катерини Литкіної



Слідство і судовий розгляд справи тривають вже 5 рік. 28-го березня 2018 року Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку в справі вбивства Литкіної. Статочнюка засудили до 14 років 6 місяців позбавлення волі, Терлецького – 13 років 6 місяців. Обом врахують строк перебування під вартою два дні за один.



Однак їх адвокати подали апеляційні скарги, які



І увесь цей час рідні Катерини Литкіної змушені жити судами, щоразу згадуючи й вкотре проживаючи ці жахливі події.



Батько вбитої дівчини Сергій Литкін у коментарі БУГу зазначив, що надіється, що колегія суддів Верховного Суду відмовить у задоволенні апеляційної скарги адвокатів Назара Статочнюка та Максима Терлецького.



За його словами, якщо вбивцям його доньки зменшать тюремні терміни, то це буде несправедливо. Адже його дитину жорстоко вбили і ті, хто це зробив, не мають уникнути заслуженого покарання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2-го березня Верховний Суд України розгляне апеляційну скаргу, яку подали адвокати засуджених за вбивство мешканки НововолинськаНагадаємо, 16-річну дівчину позбавили життя в ніч з 1-го на 2-е серпня 2016 року: вбивці нанесли їй не менше восьми ударів битою, - пише Буг.Слідство і судовий розгляд справи тривають вже 5 рік. 28-го березня 2018 року Ковельський міськрайонний суд виніс вироктав справі вбивства Литкіної. Статочнюка засудили до 14 років 6 місяців позбавлення волі, Терлецького – 13 років 6 місяців. Обом врахують строк перебування під вартою два дні за один.Однак їх адвокати подали апеляційні скарги, які Рівненський міський суд не задовольнив . Тож вони звернулись у Верховний Суд України.І увесь цей час рідні Катерини Литкіної змушені жити судами, щоразу згадуючи й вкотре проживаючи ці жахливі події.Батько вбитої дівчиниу коментарі БУГу зазначив, що надіється, що колегія суддів Верховного Суду відмовить у задоволенні апеляційної скарги адвокатів Назара Статочнюка та Максима Терлецького.За його словами, якщо вбивцям його доньки зменшать тюремні терміни, то це буде несправедливо. Адже його дитину жорстоко вбили і ті, хто це зробив, не мають уникнути заслуженого покарання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію