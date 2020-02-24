Вбивство Каті Литкіної: резонансну справу розгляне Верховний Суд України
Сьогодні, 14:52
2-го березня Верховний Суд України розгляне апеляційну скаргу, яку подали адвокати засуджених за вбивство мешканки Нововолинська Катерини Литкіної.
Нагадаємо, 16-річну дівчину позбавили життя в ніч з 1-го на 2-е серпня 2016 року: вбивці нанесли їй не менше восьми ударів битою, - пише Буг.
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Слідство і судовий розгляд справи тривають вже 5 рік. 28-го березня 2018 року Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку в справі вбивства Литкіної. Статочнюка засудили до 14 років 6 місяців позбавлення волі, Терлецького – 13 років 6 місяців. Обом врахують строк перебування під вартою два дні за один.
Однак їх адвокати подали апеляційні скарги, які Рівненський міський суд не задовольнив. Тож вони звернулись у Верховний Суд України.
І увесь цей час рідні Катерини Литкіної змушені жити судами, щоразу згадуючи й вкотре проживаючи ці жахливі події.
Батько вбитої дівчини Сергій Литкін у коментарі БУГу зазначив, що надіється, що колегія суддів Верховного Суду відмовить у задоволенні апеляційної скарги адвокатів Назара Статочнюка та Максима Терлецького.
За його словами, якщо вбивцям його доньки зменшать тюремні терміни, то це буде несправедливо. Адже його дитину жорстоко вбили і ті, хто це зробив, не мають уникнути заслуженого покарання.
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Нагадаємо, 16-річну дівчину позбавили життя в ніч з 1-го на 2-е серпня 2016 року: вбивці нанесли їй не менше восьми ударів битою, - пише Буг.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Тіло дівчини викинули під дерево: у суді озвучили моторошні деталі вбивства Катерини Литкіної
Слідство і судовий розгляд справи тривають вже 5 рік. 28-го березня 2018 року Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку в справі вбивства Литкіної. Статочнюка засудили до 14 років 6 місяців позбавлення волі, Терлецького – 13 років 6 місяців. Обом врахують строк перебування під вартою два дні за один.
Однак їх адвокати подали апеляційні скарги, які Рівненський міський суд не задовольнив. Тож вони звернулись у Верховний Суд України.
І увесь цей час рідні Катерини Литкіної змушені жити судами, щоразу згадуючи й вкотре проживаючи ці жахливі події.
Батько вбитої дівчини Сергій Литкін у коментарі БУГу зазначив, що надіється, що колегія суддів Верховного Суду відмовить у задоволенні апеляційної скарги адвокатів Назара Статочнюка та Максима Терлецького.
За його словами, якщо вбивцям його доньки зменшать тюремні терміни, то це буде несправедливо. Адже його дитину жорстоко вбили і ті, хто це зробив, не мають уникнути заслуженого покарання.
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