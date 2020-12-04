Перевищив швидкість та хотів схитрувати: волинські патрульні спіймали водія-порушника

Волинські патрульні склали адмінматеріал на керманича, який перевищив швидкість.Так, в селі Дерно приладом TruCam патрульні зафіксували перевищення швидкості автомобілем Hyundai Tucson, який їхав у населеному пункті зі швидкістю 79 км/год. Вимогу про зупинку керманич проігнорував, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.Цю інформацію передали на стаціонарний пост "Цумань", де й згодом зупинили автомобіль. На місці зупинки керманич поводив себе зухвало, намагався схитрувати, повідомивши, що за кермом автівки був не він, та відмовлявся на законну вимогу патрульних надавати документи для перевірки. Однак прилад TruCam зафіксував, що за кермом був саме водій вказаного автомобіля.Патрульні встановили особу керманича, який врешті надав документи, та склали на нього адмінматеріал за ч.1 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину) КУпАП.Нагадаємо, відповідно до ПДР (п.12.4), у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год.