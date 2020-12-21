На волинській митниці в багажнику рейсового автобуса знайшли незаконні відеокарти

На митному посту "Ягодин" вилучили незадекларований товар вартістю 297 тисяч гривень.Сьогодні, 1 березня, прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби автобусмугою руху заїхав автобус марки "SETRA" сполученням "Вроцлав - Хмельницький", інформує Волинська митниця.Під час проведення митного контролю запропонували заповнити митну декларацію для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України.При проведенні повного митного огляду вказаного автобуса виявили незадекларований товар, а саме відеокарти ASUS загальною вартістю 297 тисячі гривень. Вказаний товар знаходився в багажному відділенні автобуса без нявних ознак приховування.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.