Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-393 09:00-17:00 с. Микуличі: с.Микуличі:вул. Локацька 17-25.
2 ПЛ-0,4 Л-2 ЩТП-174 09:00-17:00 м.Вол-Волинський: вул.Щоголева 2-14, Ліснича 11-17,12, Олексієвського, Г. Косинки 1-21,2-10, пров. Тупіковий 31,33.
3 ЗТП-48 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: Заготзерно м.Вол-Волинський: вул. Кн Олега 54-60;65-81,
вул. Ю.Опільського,
вул.Завокзальна
вул. Юліана Опільського, 26
Горохівський район
1. с.Шклпінь
9:00-16:00
ТзОВ Волинь Агро тік, ПП Лава.
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
Школа,ФАП с.Бортнів вул.Інтернаціональна частково
2. КТП-263 10:00-15:30 Школа,БК, Адмінбудинок С.Р, магазин ФОП Воробей, магазин ФОП МАрчук с.Бужанка вул.Корзенюка 1-52, вул.Перемоги 1-59
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-164 10:00-13:00 с.Жашковичі вул.Гагаріна 1-27, Центральна 1А
4. ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-2,Л-3 від КТП-118 12:00-17:00 Адмінбудинок С.Р., дитсадок, школа, магазин ФОП Доскоч, магазин ФОП Артищук с.Жашковичі вул.Центральна 1-16, вул.Поліщука, вул.Л.Українки 1-12, вул.Венгловського.1-14
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10 Л-59-04 від ЛР-21 09:00 - 17:00 Усі юридичні споживачі с.Теклине с.Теклине(повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-349 09:00 - 17:00 с.Видерта вул.Шевченка
3. ПЛ-0.4 кВ Л-2Л-3 КТП-104 09.00-17.00 Кіоск Гордійчук Віра, Торг.павільйон Гордійчук Надія, пилорама ПП «УкрДеревбуд» с.Лука вул.Комсомольська
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-266 8:30-17:00 с.Вишнів садівничий масив
2. ПЛ0,4 кВ від ЗТП-23 8:30-17:00
ТзОВ "Царство Нептуна" – виробниче приміщення
Рак Г.І. – виробниче приміщення
с.Кульчин
вул.Космонавтів, 23-49
вул.5-го Лютого, 1-20,
вул.В. Зарадюка , 10-34,
вул.Садова,буд. 1-40,
вул. Космонавтів
3. ПЛ0,4 кВ від ЗТП-21 10:30-15:00 ФОП Захарчук А.Є. - магазин
ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ - ГРП с.Жидичин
вул.Шевченка,буд.1-52,
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. – деревообробний цех
смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від КТП-259
9:00-17:00 Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"
Церква "Всіх скорбящих радості" УПЦ
Дубівська сільська рада
ФО Балецький П.Д
ФО Балецька В.П с.Дубове
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП-6
9:00-17:00 Свято-Михайлівська громада Української
православної церкви
Дрозднівська сільська рада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство
« КАСКАД» с.Дроздні
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП-154
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Пісочне»
Поворська сільська рада с.Пісочне
4.
ПЛ-10кВ від КТП-405
Л.62-05
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00
с.С.Загорів: водобашня 2
с.С.Загорів вул.Радянська, Польова
2. КТП-24 9:00 – 13:00 с.Марковичі:Церква, буд.культури, магазин (Вронський), дитсадок, школа, водобашня,медпункт. с.Марковичі вул.Молодіжна, 8-го Березня, Л.Українки, Центральна
3. КТП-26 12:00 – 17:00 с.Міжгіря: водобашня, медпункт, магазин с.Міжгіря вул.Центральна
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Управління судової адміністрації
Книгаторг
Магазин Взуття
Трикотажний цех
Стелз
Бугалтерія школи
ЖЕК №1
ВТТ Харчовик
Управління комунального господарства
ПФ Текс Медіа
Кіоск Волинь табак
Приватбанк
Центр туристичної інформації та послуг Вул.С. Левчанівської, 1-5
Вул.Лесі Українки, 11-23
Вул.Богдана Хмельницького, 41
Вул.Романюка, 9
Луцький район
1. 10:00-17:00
с.Новостав вул.Нова,
с.Боратин вул.Нова
Любомльський та Шацький райони
1.9:00 - 18:00
с.Чмикос
2. 9:00-18:00
Церква с.Головно
ФОП Фєдотов В.В.
КЗ ЦПМСД Любом.і Шацького рай.
ФОП Сушик А.С.
Кондцех с.Головно
Магазин.
Бар "Гермес"
Будинок культури
СДПЧ-11
Школа с.Головно
Столова с.Головно
Сільська рада смт.Головно смт.Головне
3. ПЛ-0.4 КТП-32256 9:00-18:00 с.Світязь вул.Набежна. пров.Молодіжний
4. ПЛ-04 КТП-32084 9:00-18:00 с.Висоцьк
Любешівський район
1. ПЛ-0.4кВ КТП-10 10:00-17:00 ФОП Божко В.В. ларьок; ФОП Смокович В.С. магазин с.В.Курінь (Частково)
2. ПЛ-10 кВ Л-11-02 від ПС-35/10 «В. Глуша» до ЛР-61 10:00-17:00 ФОП Крицький В. Магазин ; ФОП Бухвал магазин; Великоглушанське сільпо магазин, Школа с.Невір ;поштове відділення; ПАТ «Київстар» с.Невір; с. Ветли (Частково)
3. ПЛ-10кВ Л-10-02 від ЛР-86 до ЗТП-255 та Л-10-01 від ЗТП-255 10:00-16:00 Школа с.Проходи ;Школа
с.Курин;Дитячий садок ; ФОП Смокович В.С. Магазан 1,2. ФОП Божко В.В. ларьок; СВК «Промінь» АТС, адмінприміщення старостинського округу, пошта с.Проходи (Частково), с. В.Курінь
Маневицький район
1. 09:00-18:00
с.Боровичі.
вул.Набережна.
місто Нововолинськ
1. ТП-2 ПЛ-04 Л-6 09:00-17:00 ТНЕУ, перукарня Красуня, к-фе Студент, нотаріус, стоматолог, м-н, аптека м Нововолинськ вул Св Володимира 32-38 Шахтарська 2-4 Кобзаря55,57 бульвар Шевченка27,31
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ТП-5 (Т. О.) 9:30-16:30
частково с. Видраниця
2. КТП-303
(К.Р.) 10:00-16:00
х. Осії
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ТП-169 (Т. О.) 9:30-12:00
частково с. Здомишель
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2
від ТП-169 (Т. О.) 13:00-16:30
частково с. Здомишель
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева,Ювілейна, Миру ,Садова.
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-92
9:00-17:00 м.Рожище,в.Гагаріна,
ПП »Захід-Агро»
Ветлікарня Ветлабораторія, гараж, насосна
3. ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,
ПЖКГ артсвердловина
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13
Ватутіна
4. ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с.Іванчиці, вул. Шкільна,
5. ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП, церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.
6. ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костел
ПП Степанюк В.П. майстерня
ПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-29
7. ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с.Романів, вул.Лісова
8. КТП181 9:00-17:00 «Імпульс плюс» корівники Скуба В.Ф. с.Доросині вул.Громуш
9. ПЛ-0,4кВ ТП-166 9:00-17:00 ФО Глинюк П.В. приміщення зерносховища ФО Гоменюк В.Ф. млин
ФО Захарчук Р.А. зерносклад с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової.
10. ПЛ-0,4кВ ТП-180 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,
Троцюка
Старовижівський район
1. КТП-186 10:00-16:00 с.Смідин вул:Грушевського, Соборності, Зелена
2. Л-27-08 від ЛР-117 10:00-16:00 ПП Люклянчук магазин,Школа с.Текля ,СВК Волинь, Школа с.Глухи, с.Текля, Глухи.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-258 Л-1 10:00-12:00 ФОП Подсадна - магазин с.м.т.Лків вул.Шевченка, пр.Західний
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-145 10:00-16:30 Школа, котельня, майстерня, насосна, столова, дит.садок «Дзвіночок», ГРП, «Автомістечко», ФОП Орищук В.П. – магазин, с.м.т.Турійськ вул.Молодіжна, Жежків, Новоковельська, 9-травня
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-123 Л-2 14:00-16:00 с.Охітники вул.Центральна, Приозерна
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-393 09:00-17:00 с. Микуличі: с.Микуличі:вул. Локацька 17-25.
2 ПЛ-0,4 Л-2 ЩТП-174 09:00-17:00 м.Вол-Волинський: вул.Щоголева 2-14, Ліснича 11-17,12, Олексієвського, Г. Косинки 1-21,2-10, пров. Тупіковий 31,33.
3 ЗТП-48 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: Заготзерно м.Вол-Волинський: вул. Кн Олега 54-60;65-81,
вул. Ю.Опільського,
вул.Завокзальна
вул. Юліана Опільського, 26
Горохівський район
1. с.Шклпінь
9:00-16:00
ТзОВ Волинь Агро тік, ПП Лава.
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
Школа,ФАП с.Бортнів вул.Інтернаціональна частково
2. КТП-263 10:00-15:30 Школа,БК, Адмінбудинок С.Р, магазин ФОП Воробей, магазин ФОП МАрчук с.Бужанка вул.Корзенюка 1-52, вул.Перемоги 1-59
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-164 10:00-13:00 с.Жашковичі вул.Гагаріна 1-27, Центральна 1А
4. ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-2,Л-3 від КТП-118 12:00-17:00 Адмінбудинок С.Р., дитсадок, школа, магазин ФОП Доскоч, магазин ФОП Артищук с.Жашковичі вул.Центральна 1-16, вул.Поліщука, вул.Л.Українки 1-12, вул.Венгловського.1-14
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10 Л-59-04 від ЛР-21 09:00 - 17:00 Усі юридичні споживачі с.Теклине с.Теклине(повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-349 09:00 - 17:00 с.Видерта вул.Шевченка
3. ПЛ-0.4 кВ Л-2Л-3 КТП-104 09.00-17.00 Кіоск Гордійчук Віра, Торг.павільйон Гордійчук Надія, пилорама ПП «УкрДеревбуд» с.Лука вул.Комсомольська
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-266 8:30-17:00 с.Вишнів садівничий масив
2. ПЛ0,4 кВ від ЗТП-23 8:30-17:00
ТзОВ "Царство Нептуна" – виробниче приміщення
Рак Г.І. – виробниче приміщення
с.Кульчин
вул.Космонавтів, 23-49
вул.5-го Лютого, 1-20,
вул.В. Зарадюка , 10-34,
вул.Садова,буд. 1-40,
вул. Космонавтів
3. ПЛ0,4 кВ від ЗТП-21 10:30-15:00 ФОП Захарчук А.Є. - магазин
ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ - ГРП с.Жидичин
вул.Шевченка,буд.1-52,
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. – деревообробний цех
смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від КТП-259
9:00-17:00 Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"
Церква "Всіх скорбящих радості" УПЦ
Дубівська сільська рада
ФО Балецький П.Д
ФО Балецька В.П с.Дубове
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП-6
9:00-17:00 Свято-Михайлівська громада Української
православної церкви
Дрозднівська сільська рада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство
« КАСКАД» с.Дроздні
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП-154
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Пісочне»
Поворська сільська рада с.Пісочне
4.
ПЛ-10кВ від КТП-405
Л.62-05
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00
с.С.Загорів: водобашня 2
с.С.Загорів вул.Радянська, Польова
2. КТП-24 9:00 – 13:00 с.Марковичі:Церква, буд.культури, магазин (Вронський), дитсадок, школа, водобашня,медпункт. с.Марковичі вул.Молодіжна, 8-го Березня, Л.Українки, Центральна
3. КТП-26 12:00 – 17:00 с.Міжгіря: водобашня, медпункт, магазин с.Міжгіря вул.Центральна
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Управління судової адміністрації
Книгаторг
Магазин Взуття
Трикотажний цех
Стелз
Бугалтерія школи
ЖЕК №1
ВТТ Харчовик
Управління комунального господарства
ПФ Текс Медіа
Кіоск Волинь табак
Приватбанк
Центр туристичної інформації та послуг Вул.С. Левчанівської, 1-5
Вул.Лесі Українки, 11-23
Вул.Богдана Хмельницького, 41
Вул.Романюка, 9
Луцький район
1. 10:00-17:00
с.Новостав вул.Нова,
с.Боратин вул.Нова
Любомльський та Шацький райони
1.9:00 - 18:00
с.Чмикос
2. 9:00-18:00
Церква с.Головно
ФОП Фєдотов В.В.
КЗ ЦПМСД Любом.і Шацького рай.
ФОП Сушик А.С.
Кондцех с.Головно
Магазин.
Бар "Гермес"
Будинок культури
СДПЧ-11
Школа с.Головно
Столова с.Головно
Сільська рада смт.Головно смт.Головне
3. ПЛ-0.4 КТП-32256 9:00-18:00 с.Світязь вул.Набежна. пров.Молодіжний
4. ПЛ-04 КТП-32084 9:00-18:00 с.Висоцьк
Любешівський район
1. ПЛ-0.4кВ КТП-10 10:00-17:00 ФОП Божко В.В. ларьок; ФОП Смокович В.С. магазин с.В.Курінь (Частково)
2. ПЛ-10 кВ Л-11-02 від ПС-35/10 «В. Глуша» до ЛР-61 10:00-17:00 ФОП Крицький В. Магазин ; ФОП Бухвал магазин; Великоглушанське сільпо магазин, Школа с.Невір ;поштове відділення; ПАТ «Київстар» с.Невір; с. Ветли (Частково)
3. ПЛ-10кВ Л-10-02 від ЛР-86 до ЗТП-255 та Л-10-01 від ЗТП-255 10:00-16:00 Школа с.Проходи ;Школа
с.Курин;Дитячий садок ; ФОП Смокович В.С. Магазан 1,2. ФОП Божко В.В. ларьок; СВК «Промінь» АТС, адмінприміщення старостинського округу, пошта с.Проходи (Частково), с. В.Курінь
Маневицький район
1. 09:00-18:00
с.Боровичі.
вул.Набережна.
місто Нововолинськ
1. ТП-2 ПЛ-04 Л-6 09:00-17:00 ТНЕУ, перукарня Красуня, к-фе Студент, нотаріус, стоматолог, м-н, аптека м Нововолинськ вул Св Володимира 32-38 Шахтарська 2-4 Кобзаря55,57 бульвар Шевченка27,31
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ТП-5 (Т. О.) 9:30-16:30
частково с. Видраниця
2. КТП-303
(К.Р.) 10:00-16:00
х. Осії
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ТП-169 (Т. О.) 9:30-12:00
частково с. Здомишель
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2
від ТП-169 (Т. О.) 13:00-16:30
частково с. Здомишель
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева,Ювілейна, Миру ,Садова.
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-92
9:00-17:00 м.Рожище,в.Гагаріна,
ПП »Захід-Агро»
Ветлікарня Ветлабораторія, гараж, насосна
3. ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,
ПЖКГ артсвердловина
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13
Ватутіна
4. ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с.Іванчиці, вул. Шкільна,
5. ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП, церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.
6. ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костел
ПП Степанюк В.П. майстерня
ПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-29
7. ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с.Романів, вул.Лісова
8. КТП181 9:00-17:00 «Імпульс плюс» корівники Скуба В.Ф. с.Доросині вул.Громуш
9. ПЛ-0,4кВ ТП-166 9:00-17:00 ФО Глинюк П.В. приміщення зерносховища ФО Гоменюк В.Ф. млин
ФО Захарчук Р.А. зерносклад с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової.
10. ПЛ-0,4кВ ТП-180 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,
Троцюка
Старовижівський район
1. КТП-186 10:00-16:00 с.Смідин вул:Грушевського, Соборності, Зелена
2. Л-27-08 від ЛР-117 10:00-16:00 ПП Люклянчук магазин,Школа с.Текля ,СВК Волинь, Школа с.Глухи, с.Текля, Глухи.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-258 Л-1 10:00-12:00 ФОП Подсадна - магазин с.м.т.Лків вул.Шевченка, пр.Західний
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-145 10:00-16:30 Школа, котельня, майстерня, насосна, столова, дит.садок «Дзвіночок», ГРП, «Автомістечко», ФОП Орищук В.П. – магазин, с.м.т.Турійськ вул.Молодіжна, Жежків, Новоковельська, 9-травня
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-123 Л-2 14:00-16:00 с.Охітники вул.Центральна, Приозерна
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