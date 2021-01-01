Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 березня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-393 09:00-17:00 с. Микуличі: с.Микуличі:вул. Локацька 17-25.2 ПЛ-0,4 Л-2 ЩТП-174 09:00-17:00 м.Вол-Волинський: вул.Щоголева 2-14, Ліснича 11-17,12, Олексієвського, Г. Косинки 1-21,2-10, пров. Тупіковий 31,33.3 ЗТП-48 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: Заготзерно м.Вол-Волинський: вул. Кн Олега 54-60;65-81,вул. Ю.Опільського,вул.Завокзальнавул. Юліана Опільського, 261. с.Шклпінь9:00-16:00ТзОВ Волинь Агро тік, ПП Лава.1. 9:30-16:30Школа,ФАП с.Бортнів вул.Інтернаціональна частково2. КТП-263 10:00-15:30 Школа,БК, Адмінбудинок С.Р, магазин ФОП Воробей, магазин ФОП МАрчук с.Бужанка вул.Корзенюка 1-52, вул.Перемоги 1-593. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-164 10:00-13:00 с.Жашковичі вул.Гагаріна 1-27, Центральна 1А4. ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-2,Л-3 від КТП-118 12:00-17:00 Адмінбудинок С.Р., дитсадок, школа, магазин ФОП Доскоч, магазин ФОП Артищук с.Жашковичі вул.Центральна 1-16, вул.Поліщука, вул.Л.Українки 1-12, вул.Венгловського.1-141. ПЛ-10 Л-59-04 від ЛР-21 09:00 - 17:00 Усі юридичні споживачі с.Теклине с.Теклине(повністю)2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-349 09:00 - 17:00 с.Видерта вул.Шевченка3. ПЛ-0.4 кВ Л-2Л-3 КТП-104 09.00-17.00 Кіоск Гордійчук Віра, Торг.павільйон Гордійчук Надія, пилорама ПП «УкрДеревбуд» с.Лука вул.Комсомольська1. ПЛ0,4 кВ від КТП-266 8:30-17:00 с.Вишнів садівничий масив2. ПЛ0,4 кВ від ЗТП-23 8:30-17:00ТзОВ "Царство Нептуна" – виробниче приміщенняРак Г.І. – виробниче приміщенняс.Кульчинвул.Космонавтів, 23-49вул.5-го Лютого, 1-20,вул.В. Зарадюка , 10-34,вул.Садова,буд. 1-40,вул. Космонавтів3. ПЛ0,4 кВ від ЗТП-21 10:30-15:00 ФОП Захарчук А.Є. - магазинПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ - ГРП с.Жидичинвул.Шевченка,буд.1-52,4. ПЛ0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. – деревообробний цехсмт.Цуманьвул.Грушевського,буд. 15-31,1.ПЛ-0,4кВ від КТП-2599:00-17:00 Філія "Оператор газотранспортної системиУкраїни" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"Церква "Всіх скорбящих радості" УПЦДубівська сільська радаФО Балецький П.ДФО Балецька В.П с.Дубове2.ПЛ-0,4кВ від КТП-69:00-17:00 Свято-Михайлівська громада Українськоїправославної церквиДрозднівська сільська радаТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство« КАСКАД» с.Дроздні3.ПЛ-0,4кВ від КТП-1549:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Пісочне»Поворська сільська рада с.Пісочне4.ПЛ-10кВ від КТП-405Л.62-059:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»Ковельське МТМОФОП Герасимчук С.В м.Ковель1. 9:00 – 17:00с.С.Загорів: водобашня 2с.С.Загорів вул.Радянська, Польова2. КТП-24 9:00 – 13:00 с.Марковичі:Церква, буд.культури, магазин (Вронський), дитсадок, школа, водобашня,медпункт. с.Марковичі вул.Молодіжна, 8-го Березня, Л.Українки, Центральна3. КТП-26 12:00 – 17:00 с.Міжгіря: водобашня, медпункт, магазин с.Міжгіря вул.Центральна1. 09:00-17:00Управління судової адміністраціїКнигаторгМагазин ВзуттяТрикотажний цехСтелзБугалтерія школиЖЕК №1ВТТ ХарчовикУправління комунального господарстваПФ Текс МедіаКіоск Волинь табакПриватбанкЦентр туристичної інформації та послуг Вул.С. Левчанівської, 1-5Вул.Лесі Українки, 11-23Вул.Богдана Хмельницького, 41Вул.Романюка, 91. 10:00-17:00с.Новостав вул.Нова,с.Боратин вул.Нова1.9:00 - 18:00с.Чмикос2. 9:00-18:00Церква с.ГоловноФОП Фєдотов В.В.КЗ ЦПМСД Любом.і Шацького рай.ФОП Сушик А.С.Кондцех с.ГоловноМагазин.Бар "Гермес"Будинок культуриСДПЧ-11Школа с.ГоловноСтолова с.ГоловноСільська рада смт.Головно смт.Головне3. ПЛ-0.4 КТП-32256 9:00-18:00 с.Світязь вул.Набежна. пров.Молодіжний4. ПЛ-04 КТП-32084 9:00-18:00 с.Висоцьк1. ПЛ-0.4кВ КТП-10 10:00-17:00 ФОП Божко В.В. ларьок; ФОП Смокович В.С. магазин с.В.Курінь (Частково)2. ПЛ-10 кВ Л-11-02 від ПС-35/10 «В. Глуша» до ЛР-61 10:00-17:00 ФОП Крицький В. Магазин ; ФОП Бухвал магазин; Великоглушанське сільпо магазин, Школа с.Невір ;поштове відділення; ПАТ «Київстар» с.Невір; с. Ветли (Частково)3. ПЛ-10кВ Л-10-02 від ЛР-86 до ЗТП-255 та Л-10-01 від ЗТП-255 10:00-16:00 Школа с.Проходи ;Школас.Курин;Дитячий садок ; ФОП Смокович В.С. Магазан 1,2. ФОП Божко В.В. ларьок; СВК «Промінь» АТС, адмінприміщення старостинського округу, пошта с.Проходи (Частково), с. В.Курінь1. 09:00-18:00с.Боровичі.вул.Набережна.1. ТП-2 ПЛ-04 Л-6 09:00-17:00 ТНЕУ, перукарня Красуня, к-фе Студент, нотаріус, стоматолог, м-н, аптека м Нововолинськ вул Св Володимира 32-38 Шахтарська 2-4 Кобзаря55,57 бульвар Шевченка27,311. ПЛ-0,4 кВ Л-1від ТП-5 (Т. О.) 9:30-16:30частково с. Видраниця2. КТП-303(К.Р.) 10:00-16:00х. Осії3. ПЛ-0,4 кВ Л-1від ТП-169 (Т. О.) 9:30-12:00частково с. Здомишель4. ПЛ-0,4 кВ Л-2від ТП-169 (Т. О.) 13:00-16:30частково с. Здомишель1. 9:00-17:00ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева,Ювілейна, Миру ,Садова.2.ПЛ-0,4кВ ТП-929:00-17:00 м.Рожище,в.Гагаріна,ПП »Захід-Агро»Ветлікарня Ветлабораторія, гараж, насосна3. ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,ПЖКГ артсвердловинаТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13Ватутіна4. ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.ІванчиціАртсвердловина Будинок культуриВетдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с.Іванчиці, вул. Шкільна,5. ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП, церква,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.6. ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костелПП Степанюк В.П. майстерняПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-297. ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с.Романів, вул.Лісова8. КТП181 9:00-17:00 «Імпульс плюс» корівники Скуба В.Ф. с.Доросині вул.Громуш9. ПЛ-0,4кВ ТП-166 9:00-17:00 ФО Глинюк П.В. приміщення зерносховища ФО Гоменюк В.Ф. млинФО Захарчук Р.А. зерносклад с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової.10. ПЛ-0,4кВ ТП-180 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,Троцюка1. КТП-186 10:00-16:00 с.Смідин вул:Грушевського, Соборності, Зелена2. Л-27-08 від ЛР-117 10:00-16:00 ПП Люклянчук магазин,Школа с.Текля ,СВК Волинь, Школа с.Глухи, с.Текля, Глухи.1. ПЛ-0,4кВКТП-258 Л-1 10:00-12:00 ФОП Подсадна - магазин с.м.т.Лків вул.Шевченка, пр.Західний2. ПЛ-0,4кВКТП-145 10:00-16:30 Школа, котельня, майстерня, насосна, столова, дит.садок «Дзвіночок», ГРП, «Автомістечко», ФОП Орищук В.П. – магазин, с.м.т.Турійськ вул.Молодіжна, Жежків, Новоковельська, 9-травня3. ПЛ-0,4кВКТП-123 Л-2 14:00-16:00 с.Охітники вул.Центральна, Приозерна