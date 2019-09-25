На Стиру відбувся чемпіонат з ловлі риби: назвали переможців змагань
Сьогодні, 16:01
На Волині завершився чемпіонат області з ловлі риби спінінгом із берега. Змагання відбулися 27 лютого на річці Стир.
Як розповів Суспільному організатор заходу Віталій Віжанський, до участі в командних змаганнях допускали трьох учасників.
Під час змагань берегову лінію поділили на три зони. Рибалки на кожному етапі займали по одному сектору у різних зонах. Учасники однієї команди ловили рибу в різних зонах. Серед залікової риби: окунь, щука, судак, головень, жерех, сом та форель.
У підсумку чемпіоном турніру в особистому заліку став Андрій Брановський із міста Сарни Рівненської області. Як повідомив сам переможець, нагороду здобув складно, оскільки на участь вплинула і погода, і пора року.
Командний кубок здобула команда "Нестримні" – Олександр Данилюк, Євген Крупник та Олександр Власюк – з міста Нетішин Хмельницької області.
У турнірі взяли участь спортсмени західної України з Червонограда, Сокаля, Нетішина, Рівного, Берестечка, Тернополя, Здолбунова, Городища тощо.
Наступним етапом спортивного заходу стане Кубок Волинської області, який відбудеться 7 березня.
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Як розповів Суспільному організатор заходу Віталій Віжанський, до участі в командних змаганнях допускали трьох учасників.
Під час змагань берегову лінію поділили на три зони. Рибалки на кожному етапі займали по одному сектору у різних зонах. Учасники однієї команди ловили рибу в різних зонах. Серед залікової риби: окунь, щука, судак, головень, жерех, сом та форель.
У підсумку чемпіоном турніру в особистому заліку став Андрій Брановський із міста Сарни Рівненської області. Як повідомив сам переможець, нагороду здобув складно, оскільки на участь вплинула і погода, і пора року.
Командний кубок здобула команда "Нестримні" – Олександр Данилюк, Євген Крупник та Олександр Власюк – з міста Нетішин Хмельницької області.
У турнірі взяли участь спортсмени західної України з Червонограда, Сокаля, Нетішина, Рівного, Берестечка, Тернополя, Здолбунова, Городища тощо.
Наступним етапом спортивного заходу стане Кубок Волинської області, який відбудеться 7 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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