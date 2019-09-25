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На Стиру відбувся чемпіонат з ловлі риби: назвали переможців змагань

На Стиру відбувся чемпіонат з ловлі риби: назвали переможців змагань
На Волині завершився чемпіонат області з ловлі риби спінінгом із берега. Змагання відбулися 27 лютого на річці Стир.

Як розповів Суспільному організатор заходу Віталій Віжанський, до участі в командних змаганнях допускали трьох учасників.

Під час змагань берегову лінію поділили на три зони. Рибалки на кожному етапі займали по одному сектору у різних зонах. Учасники однієї команди ловили рибу в різних зонах. Серед залікової риби: окунь, щука, судак, головень, жерех, сом та форель.

У підсумку чемпіоном турніру в особистому заліку став Андрій Брановський із міста Сарни Рівненської області. Як повідомив сам переможець, нагороду здобув складно, оскільки на участь вплинула і погода, і пора року.
Андрій Брановський
Андрій Брановський

Командний кубок здобула команда "Нестримні" – Олександр Данилюк, Євген Крупник та Олександр Власюк – з міста Нетішин Хмельницької області.
Команда «Нестримні»
Команда «Нестримні»

У турнірі взяли участь спортсмени західної України з Червонограда, Сокаля, Нетішина, Рівного, Берестечка, Тернополя, Здолбунова, Городища тощо.

Наступним етапом спортивного заходу стане Кубок Волинської області, який відбудеться 7 березня.


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Теги: Стир, змагання, ловля риби
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