На Стиру відбувся чемпіонат з ловлі риби: назвали переможців змагань





Як розповів Віталій Віжанський, до участі в командних змаганнях допускали трьох учасників.



Під час змагань берегову лінію поділили на три зони. Рибалки на кожному етапі займали по одному сектору у різних зонах. Учасники однієї команди ловили рибу в різних зонах. Серед залікової риби: окунь, щука, судак, головень, жерех, сом та форель.



У підсумку чемпіоном турніру в особистому заліку став Андрій Брановський із міста Сарни Рівненської області. Як повідомив сам переможець, нагороду здобув складно, оскільки на участь вплинула і погода, і пора року.

Андрій Брановський

Командний кубок здобула команда "Нестримні" – Олександр Данилюк, Євген Крупник та Олександр Власюк – з міста Нетішин Хмельницької області.

Команда «Нестримні»

У турнірі взяли участь спортсмени західної України з Червонограда, Сокаля, Нетішина, Рівного, Берестечка, Тернополя, Здолбунова, Городища тощо.



Наступним етапом спортивного заходу стане Кубок Волинської області, який відбудеться 7 березня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині завершився чемпіонат області з ловлі риби спінінгом із берега. Змагання відбулися 27 лютого на річці Стир.Як розповів Суспільному організатор заходу, до участі в командних змаганнях допускали трьох учасників.Під час змагань берегову лінію поділили на три зони. Рибалки на кожному етапі займали по одному сектору у різних зонах. Учасники однієї команди ловили рибу в різних зонах. Серед залікової риби: окунь, щука, судак, головень, жерех, сом та форель.У підсумку чемпіоном турніру в особистому заліку ставіз міста Сарни Рівненської області. Як повідомив сам переможець, нагороду здобув складно, оскільки на участь вплинула і погода, і пора року.Командний кубок здобула команда "Нестримні" –та– з міста Нетішин Хмельницької області.У турнірі взяли участь спортсмени західної України з Червонограда, Сокаля, Нетішина, Рівного, Берестечка, Тернополя, Здолбунова, Городища тощо.Наступним етапом спортивного заходу стане Кубок Волинської області, який відбудеться 7 березня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію