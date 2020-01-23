У Луцьку знайшли «точки» продажу сурогату, які вабили безхатьків





Про це йдеться на сайті мерії.



Нагадаємо,



«Очевидно, їх там приваблює «точка» продажу якогось сурогату», - зазначив він. Мер попросив поліцію знайти місце, де продають сурогат, та припинити продаж.



Працівники поліції, у свою чергу, виявили та ліквідували факти незаконного продажу сурогату на території міста Луцька, зокрема поблизу шляхопроводу на вулиці Привокзальній та проспекті Перемоги.



За даними поліцейських, самогон та інші міцні напої домашнього виготовлення вони виявили в жителів Луцька на вулицях Привокзальній, Арцеулова, Гулака-Артемовського та проспекті Перемоги. На правопорушників склали адміністративні протоколи за ст. 176 КУпАП та наклали стягнення у вигляді штрафу.



Також працівники поліції виявили факти торгівлі спиртними напоями домашнього виготовлення на проспекті Перемоги, 25 та вулиці Привокзальній, 1 та склали на продавців сурогату адміністративні протоколи за ст. 164-16 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі правоохоронці виявили та ліквідували факти незаконного виготовлення і реалізації сурогату.Про це йдеться на сайті мерії.Нагадаємо, нещодавно під час оперативної наради у мерії міський голова Ігор Поліщук зазначив, що на Привокзальній є місце зустрічі безхатьків.«Очевидно, їх там приваблює «точка» продажу якогось сурогату», - зазначив він. Мер попросив поліцію знайти місце, де продають сурогат, та припинити продаж.Працівники поліції, у свою чергу, виявили та ліквідували факти незаконного продажу сурогату на території міста Луцька, зокрема поблизу шляхопроводу на вулиці Привокзальній та проспекті Перемоги.За даними поліцейських, самогон та інші міцні напої домашнього виготовлення вони виявили в жителів Луцька на вулицях Привокзальній, Арцеулова, Гулака-Артемовського та проспекті Перемоги. На правопорушників склали адміністративні протоколи за ст. 176 КУпАП та наклали стягнення у вигляді штрафу.Також працівники поліції виявили факти торгівлі спиртними напоями домашнього виготовлення на проспекті Перемоги, 25 та вулиці Привокзальній, 1 та склали на продавців сурогату адміністративні протоколи за ст. 164-16 КУпАП.

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