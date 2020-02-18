На Волині помер тренер-викладач з шахів
Сьогодні, 16:26
На 48 році життя перестало битися серце Мельниченка Олександра Миколайовича – майстра спорту України, тренера-викладача з шахів, заступника голови Волинської федерації шахів.
Про це інформують в Управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Олександр Миколайович майже 20 років навчав дітей майстерності гри в шахи, працював над розвитком цього виду спорту на Волині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким у зв’язку із непоправною втратою.
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Про це інформують в Управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Олександр Миколайович майже 20 років навчав дітей майстерності гри в шахи, працював над розвитком цього виду спорту на Волині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким у зв’язку із непоправною втратою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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