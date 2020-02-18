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На Волині помер тренер-викладач з шахів

На Волині помер тренер-викладач з шахів
На 48 році життя перестало битися серце Мельниченка Олександра Миколайовича – майстра спорту України, тренера-викладача з шахів, заступника голови Волинської федерації шахів.

Про це інформують в Управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Олександр Миколайович майже 20 років навчав дітей майстерності гри в шахи, працював над розвитком цього виду спорту на Волині.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким у зв’язку із непоправною втратою.

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Теги: смерть, викладач, шахи, Мельниченко Олександр
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