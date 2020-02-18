На Волині помер тренер-викладач з шахів

Мельниченка Олександра Миколайовича – майстра спорту України, тренера-викладача з шахів, заступника голови Волинської федерації шахів.



Про це інформують в Управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



Олександр Миколайович майже 20 років навчав дітей майстерності гри в шахи, працював над розвитком цього виду спорту на Волині.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким у зв’язку із непоправною втратою.

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