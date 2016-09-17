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На Волині вкотре виявили вантажівку, яка перевозила незаконну деревину

На Волині вкотре виявили вантажівку, яка перевозила незаконну деревину
Волинські патрульні спільно з лісовою охороною виявили, ймовірно, незаконне перевезення деревини.

Так, 26 лютого, близько 22-ї години вечора, на автодорозі Київ — Ковель — Ягодин виявили Renault Magnum із напівпричепом Coder під керуванням 32-річного водія, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Під час перевірки документів, а саме товарно-транспортної накладної на деревину, інспектори встановили, що дані в ній не збігаються із фактичними даними деревини. Також на декілька колодах було відсутнє маркування.

На місце події викликали слідчих Камінь-Каширського районного відділу поліцї.

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За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка лісу) КК України.

На Волині вкотре виявили вантажівку, яка перевозила незаконну деревину
На Волині вкотре виявили вантажівку, яка перевозила незаконну деревину

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Теги: деревина, ліс, патрульні
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