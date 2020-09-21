За торгівлю наркотиками судитимуть 50-річну волинянку і її спільника

Трьох жителів Нововолинська судитимуть за наркозлочини.Інформують, що із жовтня по грудень 2020 року поліцейські задокументували три епізоди збуту 35-річною волинянкою громадянам таблеток з умістом бупренорфіну. Ці ж ліки знайшли правоохоронці і під час санкціонованого судом обшуку в її оселі, - пише пресслужба обласної прокуратури.Жінка постане перед судом за незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут наркотичних засобів (ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України)За такий же злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб, постануть перед судом і 50-річна мешканка Нововолинська та її 37-річний спільник.Вони разом збували охочим таблетки з умістом бупренорфіну, а жінка у лютому 2020 року ще і передала їх знайомому, який перебував в місцях позбавлення волі.Під час обшуку в оселі обвинувачених працівники поліції знайшли не лиш заборонені ліки, але ще і канабіс.Подальшу долю всіх трьох обвинувачених вирішуватиме суд.Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 307 ККУ за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут наркотичних засобів та передачу їх в місця позбавлення волі передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.