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Судитимуть волинянина, який у Маневичах вбив молоду жінку

Судитимуть волинянина, який у Маневичах вбив молоду жінку
За умисне вбивство судитимуть 40-річного жителя Маневич.

Слідчі встановили, що пізно увечері 13 листопада 2020 року нетверезий чоловік під час конфлікту побив до смерті жінку та завдав тілесних ушкоджень 44-річному чоловікові, - пише прокуратура Волині.

За усі ці злочини він відповідатиме перед судом.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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Теги: суд, вбивство, знайома, Маневичі, жінка
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