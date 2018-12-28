Судитимуть волинянина, який у Маневичах вбив молоду жінку





Слідчі встановили, що пізно увечері 13 листопада 2020 року



За усі ці злочини він відповідатиме перед судом.



Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За умисне вбивство судитимуть 40-річного жителя Маневич.Слідчі встановили, що пізно увечері 13 листопада 2020 року нетверезий чоловік під час конфлікту побив до смерті жінку та завдав тілесних ушкоджень 44-річному чоловікові, - пише прокуратура Волині.За усі ці злочини він відповідатиме перед судом.Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію