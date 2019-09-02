На Волині з геокадастру звільнять понад 100 працівників





Про це очільник управління Володимир Боярчук розповів в інтерв’ю



З його слів, обласне управління як окрема юридична особа більше не існуватиме. Натомість буде структурний підрозділ Державної служби з геодезії, картографії та кадастру.



«В основному буде скорочення адміністративного персоналу: бухгалтерії, кадрів, фінзабезпечення, керівництва. Думаю, в перших числах квітня зробимо», - сказав посадовець.



«У районах же не будемо скорочувати працівників. Намагатимемось максимально зберегти доступність послуг на місцях. Щоб люди зайвий раз не їхали ні до Луцька, ні навіть до нового районного центру. Я за те, щоб працівники геокадастру залишалися у місцевих ЦНАПах. Було б бажання в громад мати таких фахівців», - додав він.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головне управління Держгеокадастру у Волинській області проходить реорганізацію. Невдовзі кількість його працівників скоротять з 265 до 144.Про це очільник управліннярозповів в інтерв’ю «Першому» З його слів, обласне управління як окрема юридична особа більше не існуватиме. Натомість буде структурний підрозділ Державної служби з геодезії, картографії та кадастру.«В основному буде скорочення адміністративного персоналу: бухгалтерії, кадрів, фінзабезпечення, керівництва. Думаю, в перших числах квітня зробимо», - сказав посадовець.«У районах же не будемо скорочувати працівників. Намагатимемось максимально зберегти доступність послуг на місцях. Щоб люди зайвий раз не їхали ні до Луцька, ні навіть до нового районного центру. Я за те, щоб працівники геокадастру залишалися у місцевих ЦНАПах. Було б бажання в громад мати таких фахівців», - додав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію