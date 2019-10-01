Траса на Луцьк: біля Рівного водії їздять відремонтованою, але не зданою в експлуатацію смугою дороги. ВІДЕО





І в патрульній поліції, і в Службі автодоріг стверджують, що пересування "невідкритою" смугою небезпечне. Коли водії зможуть офіційно нею користуватися та коли дороблять увесь відрізок траси, дізнавалися журналісти



Траса державного значення Н22 від "луцького кільця" до села Карпилівка. По її зремонтованій торік, але ще не введеній в експлуатацію смузі, пересуваються автівки.



А у такому стані після зими сусідня смуга, яку ще не зремонтували.



Наприкінці 2020-го року вкладання дороги припинили, адже погодні умови заважали робити це згідно із технологіями, пояснював тоді речник Служби автодоріг області Дмитро Леонтіюк.



Протяжність відрізку дороги від Рівного до Карпилівки – трохи більше шести кілометрів. Цією трасою водію маршрутки "Рівне-Городок" пану Олександру доводиться їздити 10 рейсів на день.



– Жахлива дорога! Стан технічний автомобіля взагалі... Це просто неможливо їхати. По-перше, мало того, що немає дороги, першим ділом – це небезпека. Тому що машини їдуть як на зустрічний напрямок, лоб в лоб, не минають. Подивіться, які там ями!



– А ця смуга, що відремонтована? – запитує журналістка



– Вона розкішна, можна їхати, звичайно.



– Порушуєте трохи? Їздите нею?



– Я ж не на сповіді!, – каже водій маршрутки Олександр.



Для мешканців Городоцької громади з населенням в 12 тисяч – це головна дорожня артерія, яка пов'язує її з обласним центром.



"Дуже складно, бо дуже багато наших місцевих жителів возять дітей в місто навчатися і ті пробки – по годині, по півтори, щоб з'їздити в місто, доводиться проїхати. Люди вже доведені до межі. І навіть багато знайомих, що законослухняні, вони кажуть, що я мушу їхати, тому що я не можу проїхати тудою. Повідомлень про те, що це якось легально – не було, знаки стоять", – розповів заступник сільського голови Сергій Сайко.



"Дорожні організації експлуатуючі постійно встановлюють дорожні знаки, однак, водії їх забирають і таким чином влаштовують собі смугу для проїзду. Чим це небезпечно? На дорозі відсутня розмітка, дорога не обробляється в ожеледь. Ми розуміємо з одного боку і водіїв, тому що їхати по тих ямах теж дуже великий дискомфорт", – зазначив начальник відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції області Сергій Коханюк.



Дорожники офіційно відкриють відремонтовану смугу руху, коли облаштують її повністю та зможуть гарантувати безпеку проїзду по ній. Орієнтовно це буде у травні, – каже речник Служби автодоріг області Дмитро Леонтіюк.



"Чому не було відкрито рух ще взимку паралельною смугою. Цей тип покриття – він боїться не стільки руху, скільки обробки протиожеледними матеріалами і частих переходів через нуль. Якби відкрили рух паралельною смугою на початку зимового сезону, то нова дорога була такою, а, можливо, навіть і гіршою, ніж стара", – каже Дмитро Леонтіюк.



Тим часом у Службі автомобільних доріг обіцяють, що підлатають понищену негодою смугу.



"Кричуща аварійна ямковість, а це десь приблизно дві тисячі метрів квадратних, в найближчі терміни будуть ліквідовані шляхом фрезерування, тобто оцей зношений побитий асфальт, верхній шар – його знімуть. Дуже глибокі ями, їх тимчасово залатають або холодним, або гарячим асфальтобетоном", – додав Дмитро Леонтіюк.



Капітальний ремонт траси відновлять, коли три дні поспіль середня добова температура сягатиме позначки +10, пояснив речник Служби автодоріг області.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водії їздять відремонтованою, але не зданою в експлуатацію смугою дороги від "луцького кільця" до Карпилівки біля Рівного. Мотивують це тим, що смуга дороги, по якій їздити можна, покрита глибокими ямами.І в патрульній поліції, і в Службі автодоріг стверджують, що пересування "невідкритою" смугою небезпечне. Коли водії зможуть офіційно нею користуватися та коли дороблять увесь відрізок траси, дізнавалися журналісти "Суспільного" Траса державного значення Н22 від "луцького кільця" до села Карпилівка. По її зремонтованій торік, але ще не введеній в експлуатацію смузі, пересуваються автівки.А у такому стані після зими сусідня смуга, яку ще не зремонтували.Наприкінці 2020-го року вкладання дороги припинили, адже погодні умови заважали робити це згідно із технологіями, пояснював тоді речник Служби автодоріг областіПротяжність відрізку дороги від Рівного до Карпилівки – трохи більше шести кілометрів. Цією трасою водію маршрутки "Рівне-Городок" панудоводиться їздити 10 рейсів на день.– Жахлива дорога! Стан технічний автомобіля взагалі... Це просто неможливо їхати. По-перше, мало того, що немає дороги, першим ділом – це небезпека. Тому що машини їдуть як на зустрічний напрямок, лоб в лоб, не минають. Подивіться, які там ями!– А ця смуга, що відремонтована? – запитує журналістка– Вона розкішна, можна їхати, звичайно.– Порушуєте трохи? Їздите нею?– Я ж не на сповіді!, – каже водій маршрутки Олександр.Для мешканців Городоцької громади з населенням в 12 тисяч – це головна дорожня артерія, яка пов'язує її з обласним центром."Дуже складно, бо дуже багато наших місцевих жителів возять дітей в місто навчатися і ті пробки – по годині, по півтори, щоб з'їздити в місто, доводиться проїхати. Люди вже доведені до межі. І навіть багато знайомих, що законослухняні, вони кажуть, що я мушу їхати, тому що я не можу проїхати тудою. Повідомлень про те, що це якось легально – не було, знаки стоять", – розповів заступник сільського голови"Дорожні організації експлуатуючі постійно встановлюють дорожні знаки, однак, водії їх забирають і таким чином влаштовують собі смугу для проїзду. Чим це небезпечно? На дорозі відсутня розмітка, дорога не обробляється в ожеледь. Ми розуміємо з одного боку і водіїв, тому що їхати по тих ямах теж дуже великий дискомфорт", – зазначив начальник відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції областіДорожники офіційно відкриють відремонтовану смугу руху, коли облаштують її повністю та зможуть гарантувати безпеку проїзду по ній. Орієнтовно це буде у травні, – каже речник Служби автодоріг області Дмитро Леонтіюк."Чому не було відкрито рух ще взимку паралельною смугою. Цей тип покриття – він боїться не стільки руху, скільки обробки протиожеледними матеріалами і частих переходів через нуль. Якби відкрили рух паралельною смугою на початку зимового сезону, то нова дорога була такою, а, можливо, навіть і гіршою, ніж стара", – каже Дмитро Леонтіюк.Тим часом у Службі автомобільних доріг обіцяють, що підлатають понищену негодою смугу."Кричуща аварійна ямковість, а це десь приблизно дві тисячі метрів квадратних, в найближчі терміни будуть ліквідовані шляхом фрезерування, тобто оцей зношений побитий асфальт, верхній шар – його знімуть. Дуже глибокі ями, їх тимчасово залатають або холодним, або гарячим асфальтобетоном", – додав Дмитро Леонтіюк.Капітальний ремонт траси відновлять, коли три дні поспіль середня добова температура сягатиме позначки +10, пояснив речник Служби автодоріг області.

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