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2 березня на Волині: гортаючи календар

2 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкують фінансовий директор «Луцький домобудівельний комбінат», екс-депутат Луцької міської ради Алла Бондарчук та керівник СТзОВ «Романів» Віталій Заремба (на фото).

Іменини цього дня святкують Федір, Маріанна.

Вітаємо усіх, для кого цей день святковий. Бажаємо здоров’я, довголіття і достатку.

У 2012 році депутати Луцької міської ради вибрали промоційним логотипом міста символ у вигляді ключа і з гаслом «Луцьк: приємне відкриття».

2 березня у світі відзначається одне з незвичайних свят - Міжнародний день сірника. У 1805 році в Європі з’явились сірники-"маканки" - тоненькі скіпки, змазані бертолетовою сіллю, які загорялись після занурювання їх у розчин концентрованої сірчаної кислоти.

У цей день перший раз у році можна побачити купчасті хмари; сіра ворона, відчуваючи прихід тепла, починає будувати гніздо. Люди живуть очікуванням тепла, але зима ще нагадує про себе раптовими морозами. "Яка погода у цей день, такому і літу бути"

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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