У небі на Луцьком авіатори Севастопольської бригади проводять навчальні польоти. ВІДЕО
Сьогодні, 18:30
Навчальні польоти у небі над Луцьком здійснюють пілоти 204-ої Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.
Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".
Зі слів командира частини, полковника Віктора Меретіна, льотчики готується до ведення повітряних боїв на фронтових винищувачах МІГ-29.
Авіатори відпрацьовують завдання на військовому аеродромі "Луцьк". Наразі молодий льотний склад виконує підготовку у складних видах підготовки та готується до ведення повітряних боїв – одиночних і парних.
Тренувальні польоти, зі слів Віктора Меретіна, виконує на МІГ-29, який перебуває на озброєнні бригади.
Льотні зміни відбуваються два-чотири рази на тиждень. Авіатори відпрацьовують завдання за різних погодних у мов та у темну пору доби.
За справність авіаційної техніки на аеродромі відповідає заступник командира авіаційної ескадрильї з інженерно-авіаційної служби Андрій Кравченко. Говорить: до польоту літаки майже годину готує інженерно-технічна служба. Перевіряють справність усіх систем.
Севастопольська бригада тактичної авіації на аеродромі біля Луцька дислокується третій рік. Коли Російська Федерація анексувала Крим у 2014 році, льотчик, чиє ім’я засекречене, розповів: присязі не зрадив. Говорить: двічі на вірність не присягають.
Зі слів льотчика, у небі над Луцьком вчиться виконувати різні бойові завдання. Польоти відбуваються, каже, згідно з навчальним планом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".
Зі слів командира частини, полковника Віктора Меретіна, льотчики готується до ведення повітряних боїв на фронтових винищувачах МІГ-29.
Авіатори відпрацьовують завдання на військовому аеродромі "Луцьк". Наразі молодий льотний склад виконує підготовку у складних видах підготовки та готується до ведення повітряних боїв – одиночних і парних.
Тренувальні польоти, зі слів Віктора Меретіна, виконує на МІГ-29, який перебуває на озброєнні бригади.
Льотні зміни відбуваються два-чотири рази на тиждень. Авіатори відпрацьовують завдання за різних погодних у мов та у темну пору доби.
За справність авіаційної техніки на аеродромі відповідає заступник командира авіаційної ескадрильї з інженерно-авіаційної служби Андрій Кравченко. Говорить: до польоту літаки майже годину готує інженерно-технічна служба. Перевіряють справність усіх систем.
Севастопольська бригада тактичної авіації на аеродромі біля Луцька дислокується третій рік. Коли Російська Федерація анексувала Крим у 2014 році, льотчик, чиє ім’я засекречене, розповів: присязі не зрадив. Говорить: двічі на вірність не присягають.
Зі слів льотчика, у небі над Луцьком вчиться виконувати різні бойові завдання. Польоти відбуваються, каже, згідно з навчальним планом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 березня
Сьогодні, 19:00
У небі на Луцьком авіатори Севастопольської бригади проводять навчальні польоти. ВІДЕО
Сьогодні, 18:30
Населення Волині скоротилося на 4 тисячі людей
Сьогодні, 18:10
Траса на Луцьк: біля Рівного водії їздять відремонтованою, але не зданою в експлуатацію смугою дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 17:45