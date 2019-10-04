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У небі на Луцьком авіатори Севастопольської бригади проводять навчальні польоти. ВІДЕО

У небі на Луцьком авіатори Севастопольської бригади проводять навчальні польоти. ВІДЕО
Навчальні польоти у небі над Луцьком здійснюють пілоти 204-ої Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".

Зі слів командира частини, полковника Віктора Меретіна, льотчики готується до ведення повітряних боїв на фронтових винищувачах МІГ-29.

Авіатори відпрацьовують завдання на військовому аеродромі "Луцьк". Наразі молодий льотний склад виконує підготовку у складних видах підготовки та готується до ведення повітряних боїв – одиночних і парних.

Тренувальні польоти, зі слів Віктора Меретіна, виконує на МІГ-29, який перебуває на озброєнні бригади.

Льотні зміни відбуваються два-чотири рази на тиждень. Авіатори відпрацьовують завдання за різних погодних у мов та у темну пору доби.

За справність авіаційної техніки на аеродромі відповідає заступник командира авіаційної ескадрильї з інженерно-авіаційної служби Андрій Кравченко. Говорить: до польоту літаки майже годину готує інженерно-технічна служба. Перевіряють справність усіх систем.

Севастопольська бригада тактичної авіації на аеродромі біля Луцька дислокується третій рік. Коли Російська Федерація анексувала Крим у 2014 році, льотчик, чиє ім’я засекречене, розповів: присязі не зрадив. Говорить: двічі на вірність не присягають.

Зі слів льотчика, у небі над Луцьком вчиться виконувати різні бойові завдання. Польоти відбуваються, каже, згідно з навчальним планом.



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Теги: Севастопольська бригада, навчальна польоти, Луцьк
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