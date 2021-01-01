У найбільшому виші Волині презентували повне 14-томне зібрання творів Лесі Українки. ФОТО

Драматичні, поетичні твори, художня проза, критика, публіцистика, переклади, записи народної творчості, конспекти, нотатки та листи – усі ці праці Лесі Українки зібрали докупи у повному академічному 14-томному зібранні творів Лесі Українки.Сьогодні, 1 березня, презентували зібрання у стінах ВНУ імені Лесі Українки.Дотепер ніхто не зміг зібрати та упорядкувати всі твори Лесі Українки, тому викладачі Волинського національного університету імені Лесі Українки разом з колегами з інших вишів вирішили створити таке видання.Зібрання містить у собі усі знайдені на сьогодні тексти письменниці. Варто зазначити, що колектив, що працював над зібранням, відновив фрагменти й матеріали, які вилучили через цензуру у попередніх виданнях.Цей 14-томник є унікальним продуктом, адже суттєво відрізняється від попередніх академічних зібрань. Максимальну увагу звернули на рукописи Лесі Українки, зокрема, на чернетки, які привідкривають завісу над таємницями творчого процесу. Також дуже важливо, що у виданні точно передали особливості мови письменниці.На захід прийшло чимало людей. Гостей зустрічали бандуристки, які грали чуттєві мелодії.Першим взяв слово, проректор з навчальної роботи та рекрутації. Він розповів, що перша презентація видання відбулася у Києві 25 лютого, у день народження Лесі Українки.«Того ж дня в Києві було відкрито унікальний, без перебільшення, мистецький проєкт «Леся Українка. 150 імен». Ми як глядачі були щиро втішені тим, що наш 14-томник був у центрі цього цікавого мистецького свята», - поділився Юрій Громик.Він зазначив, що українці вже давно потребували видання повного академічного зібрання творів письменниці.«Ми, науковці Волинського національного університету імені Лесі Українки, разом із нашими колегами з інших закладів вищої освіти пишаємось, що долучилися до цього проєкту», - каже проректор.Юрій Громик розповів, що ректор Лесиного вишудуже вірив у цей проєкт та колектив, який над ним працював.Анатолій Цьось подякував викладачам за їх значиму працю. Він зауважив, що працівники університетету виконали велику підготовчу роботу та мали для роботи над виданням хорошу інтелектуальну та матеріальну бази.«Працівники університету протягом цих років зробили велику підготовчу роботу. Були систематизовані праці, видані брошури, монографії, збірки праць. Потім був оцифрований весь творчий спадок Лесі Українки. Коли в минулому році був оголошений конкурс на видання повного зібрання творів письменниці, то університет мав такі надбання, що ми мусили видати його», - говорить Анатолій Цьось.Він пообіцяв премії усім працівникам вишу, які брали участь у підготовці зібрання творів.Проєкт ініціювала народна дупутатка, яка також увійшла до редакційної колегії 14-томника.«Навіщо ми це робимо? Напевно, тому, що ми усвідомлювали, що Україна повинна мати таке видання. Ми усвідомлювали, що це, звісно, місія волинян. Але було ще амбітне завдання: показати, що саме в університетах генерується наука, показати, що саме університети можуть бути взірцями нових знань», - каже Ірина Констанкевич.Народна депутатка передала університету ювілейну 20-гривневу монету в подяку за плідну роботу.Працівники вишу подарували Ірині Мирославівні елемент одягу із вишивкою, яка була виготовлена за точним зразком із вбрання Лесі Українки.Також на презентацію завітали голова Волинської обласної ради, заступник голови Волинської облдержадміністраціїта заступниця Луцького міського голови. Вони привітали присутніх та подякували редакційному колективу за їх працю.До редакційної колегії повного академічного зібрання творів Лесі Українки увійшли, Юрій Громик,, Ірина Констанкевич,таОпісля заходу члени колективу, що працювали над виданням, зробили спільне фото.