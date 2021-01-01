Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 2 березня





Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла.



у Луцьку завтра, у вівторок, також очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 0-2° тепла, вдень 8-10° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтар, 2 березня, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями - ожеледиця.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла.у Луцьку завтра, у вівторок, також очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 0-2° тепла, вдень 8-10° тепла.

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