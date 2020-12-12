На Сході підірвався автомобіль з українськими військовими: 9 поранених





Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".



Внаслідок підриву військового автомобіля один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування.



Захисників доставили до лікувального закладу, де їм військові лікарі надають належну медичну допомогу.



На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 1 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль.Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".Внаслідок підриву військового автомобіля один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування.Захисників доставили до лікувального закладу, де їм військові лікарі надають належну медичну допомогу.На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

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