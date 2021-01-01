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Луцька спортшкола, якій повідомили про закриття, продовжує роботу. ВІДЕО

Луцька спортшкола, якій повідомили про закриття, продовжує роботу. ВІДЕО
Луцька дитячо-юнацька спортшкола "Юний динамівець", якій раніше Волинська обласна рада повідомила про припинення занять і переведення тренерів до інших спортшкіл, продовжує працювати за тимчасовим кошторисом.

Як розповів Суспільному її директор Володимир Каразія, попри анонсоване з 1 березня закриття, тренери школи та працівники закладу чекають від влади розв'язання питання.

Нині в спортшколі є 14 тренерів та займаються 177 дітей.

Луцька спортшкола, якій повідомили про закриття, продовжує роботуСуспільне Волинь
Частині тренерів "Юного динамівця" пропонували перейти у Волинську дитячо-юнацьку спортивну школу з видів боротьби. Наразі ніхто з працівників пропозицією не скористався.

Також ніхто не звертався і в спортивну школу "Колос", каже директор закладу Ярослав Вітер. Продовжити тренувати дітей у "Колосі" пропонували дев'ятьом викладачам.

Луцька спортшкола, якій повідомили про закриття, продовжує роботуСуспільне Волинь
Тренер спортшколи "Юний динамівець" Андрій Пивоварчук каже: попри те, що заклад обіцяли відсьогодні закрити – прийшов на роботу. Каже: у школи були спільні тренування в "Колосі", і з 25 людей туди приїхали 5-6 спортсменів.

Головна бухгалтерка "Юного динамівця" Світлана Садовець розповіла: заклад працює за тимчасовим кошторисом, який передбачений на перший квартал 2021 року. Каже: зверталися в управління спорту Волинської ОДА щодо виділення коштів, проте відповіді не отримали. Коштів на зарплату тренерам мають лише на березень, додала бухгалтерка спортзакладу.



Нагадаємо, раніше начальник відділу фізичної культури і спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин розповів, що оптимізація спортшколи дозволить області зекономити 1 мільйон 200 тисяч гривень, а тренерів прилаштують в інші обласні та луцькі спортшколи.

За коментарем редакція знову звернулася до відділу фізичної культури і спорту облдержадміністрації. Заступниця начальника Тетяна Грицук телефоном сказала, що коментувати ситуацію не буде, оскільки це в компетенції керівника, який зараз у відпустці. Суспільне стежить за ситуацією, як далі працюватиме спортшкола.

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Теги: Волинь, Луцьк, спорт, закриття
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