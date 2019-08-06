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Волинянин завоював «срібло» на Кубку Європи

Волинянин завоював «срібло» на Кубку Європи
Волинський спортсмен-дзюдоїст Олександр Гордієнко став срібним призером Кубку Європи.

Змагання відбувалися 27-28 лютого у столиці Чехії, - повідомляють в управлінні ус справах молоді та спорту Волинської ОДА.

У відкритому Кубку Європи взяли участь 272 спортсмени з 23 країн світу. У змаганнях взяла участь й українська збірна у складі якої було 24 чоловіки та 5 жінок.

На Кубку Європи волинський спортсмен, вихованець ВОДЮСШ з видів боротьби Олександр Гордієнко виборов срібло, у ваговій категорії понад 100 кг, поступившись золотом першому номеру світового рейтингу, дворазовому чемпіону світу та Європи, чеському спортсмену Лукашу Крпалеку.

Тренує призера Анатолій Бондарєв.

Вітаємо переможця та тренера і бажаємо нових спортивних п’єдесталів!Воли

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Теги: спорт, Волинь, Кубок Європи
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