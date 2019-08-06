Волинянин завоював «срібло» на Кубку Європи
Сьогодні, 02:14
Волинський спортсмен-дзюдоїст Олександр Гордієнко став срібним призером Кубку Європи.
Змагання відбувалися 27-28 лютого у столиці Чехії, - повідомляють в управлінні ус справах молоді та спорту Волинської ОДА.
У відкритому Кубку Європи взяли участь 272 спортсмени з 23 країн світу. У змаганнях взяла участь й українська збірна у складі якої було 24 чоловіки та 5 жінок.
На Кубку Європи волинський спортсмен, вихованець ВОДЮСШ з видів боротьби Олександр Гордієнко виборов срібло, у ваговій категорії понад 100 кг, поступившись золотом першому номеру світового рейтингу, дворазовому чемпіону світу та Європи, чеському спортсмену Лукашу Крпалеку.
Тренує призера Анатолій Бондарєв.
Вітаємо переможця та тренера і бажаємо нових спортивних п’єдесталів!Воли
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Змагання відбувалися 27-28 лютого у столиці Чехії, - повідомляють в управлінні ус справах молоді та спорту Волинської ОДА.
У відкритому Кубку Європи взяли участь 272 спортсмени з 23 країн світу. У змаганнях взяла участь й українська збірна у складі якої було 24 чоловіки та 5 жінок.
На Кубку Європи волинський спортсмен, вихованець ВОДЮСШ з видів боротьби Олександр Гордієнко виборов срібло, у ваговій категорії понад 100 кг, поступившись золотом першому номеру світового рейтингу, дворазовому чемпіону світу та Європи, чеському спортсмену Лукашу Крпалеку.
Тренує призера Анатолій Бондарєв.
Вітаємо переможця та тренера і бажаємо нових спортивних п’єдесталів!Воли
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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