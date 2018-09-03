В Україні зростуть штрафи за порушення пожежної безпеки

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері пожежної безпеки» № 1187-ІХ.Цей закон Верховна Рада ухвалила 3 лютого 2021 року, - повідомляють в Офісі президента.Документ спрямований на посилення захисту довкілля, запобігання пожежам у природних екосистемах, підвищення ефективності управління та контролю у цій сфері, посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки.Так, зростають розміри штрафів за порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському і річковому транспорті; за порушення вимог пожежної безпеки, а також за використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням; за початок роботи новоутворених підприємств без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки.Крім того, збільшуються штрафи за невиконання законних вимог представників центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.Підписаний закон дасть змогу здійснювати ефективні та системні заходи щодо захисту природних екосистем від пожеж, підвищить ефективність державного контролю, посилить відповідальність у цій сфері, що сприятиме мінімізації кількості та масштабів пожеж.Закон набуває чинності на наступний день після опублікування.