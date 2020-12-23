У додатку «Дія» можна записатися на COVID-вакцинацію





Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, - пише



​​«Відсьогодні в Дії доступна послуга запису до листа очікування вакцинації від Covid-19. Швидка реєстрація онлайн. Без черг, поїздок до установ плюс антикорупційний ефект», – написав він.





Як пише ​​«Укрінформ», запис проводиться до листа очікування вакцинації. Після запису громадянин отримає сповіщення про доступний запис на щеплення. Окремо наголошується, що попередній запис до листа очікування не є записом до лікаря.



Для запису необхідно авторизуватися на порталі або за допомогою особистого ключа, або за допомогою BankID чи MobileID та підтвердити або надати персональні дані, обрати населений пункт, де планується проходити щеплення.



Також записатися на вакцинацію можна за телефоном контакт-центру МОЗ з питань Covid-19 – 0 800 60 20 19 або у сімейного лікаря.



Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 25 лютого у Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях, наступного дня – у решті регіонів. На першому етапі щеплення отримають медики, які працюють із хворими на Covid-19. Вакцинуватися потрібно буде двічі.



Усього Україна поки що отримала лише півмільйона доз індійської вакцини Covishield, що виробляється за ліцензією Oxford/Astra Zeneca. В одному флаконі є 10 доз, і зберігати його можна лише 6 годин після відкриття. Якщо увесь флакон не встигають використати, залишки з флакона утилізовують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На порталі та в застосунку державних послуг онлайн «Дія» в розділі послуг для громадян з’явилася можливість онлайн-запису на вакцинацію проти Covid-19.Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, - пише Zaxid.net. ​​«Відсьогодні в Дії доступна послуга запису до листа очікування вакцинації від Covid-19. Швидка реєстрація онлайн. Без черг, поїздок до установ плюс антикорупційний ефект», – написав він.Як пише ​​«Укрінформ», запис проводиться до листа очікування вакцинації. Після запису громадянин отримає сповіщення про доступний запис на щеплення. Окремо наголошується, що попередній запис до листа очікування не є записом до лікаря.Для запису необхідно авторизуватися на порталі або за допомогою особистого ключа, або за допомогою BankID чи MobileID та підтвердити або надати персональні дані, обрати населений пункт, де планується проходити щеплення.Також записатися на вакцинацію можна за телефоном контакт-центру МОЗ з питань Covid-19 – 0 800 60 20 19 або у сімейного лікаря.Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 25 лютого у Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях, наступного дня – у решті регіонів. На першому етапі щеплення отримають медики, які працюють із хворими на Covid-19. Вакцинуватися потрібно буде двічі.Усього Україна поки що отримала лише півмільйона доз індійської вакцини Covishield, що виробляється за ліцензією Oxford/Astra Zeneca. В одному флаконі є 10 доз, і зберігати його можна лише 6 годин після відкриття. Якщо увесь флакон не встигають використати, залишки з флакона утилізовують.

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