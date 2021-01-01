У волинському місті асфальт «розтанув» разом зі снігом. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:23
На дорогах Нововолинська місцями зруйнувався асфальт та утворилися небезпечні вибоїни. Міська влада запевнила, що найближчим часом їх усунуть.
В останні дні лютого в соцмережах почали з’являтися публікації, в яких мешканці міста писали, що сніг на вулицях міста зійшов разом із асфальтом, - пише БУГ.
1-го березня дороги Нововолинська проінспектували представники міської влади.
Заступник міського голови Олександр Громик розповів про першочергові дії щодо поточного дрібного ремонту. Він запевнив, що вибоїни, які носять аварійний стан, будуть усувати найближчим часом “холодним” асфальтом. А за сприятливих погодних умов буде проводитися поточний ямковий ремонт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В останні дні лютого в соцмережах почали з’являтися публікації, в яких мешканці міста писали, що сніг на вулицях міста зійшов разом із асфальтом, - пише БУГ.
1-го березня дороги Нововолинська проінспектували представники міської влади.
Заступник міського голови Олександр Громик розповів про першочергові дії щодо поточного дрібного ремонту. Він запевнив, що вибоїни, які носять аварійний стан, будуть усувати найближчим часом “холодним” асфальтом. А за сприятливих погодних умов буде проводитися поточний ямковий ремонт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
А в Луцьку на центральному проспекті Волі ситуація така сама !
Вибір редактора
ЗАРЕМБУ друзі вітають з днем народження
Останні новини
У Рівному 11-річна школярка випила 40 таблеток парацетамолу
Сьогодні, 23:35
У поліцію Волині запрошують на роботу. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ
Сьогодні, 22:59
У волинському місті асфальт «розтанув» разом зі снігом. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:23
Померла колишня сестра-господиня ковельської лікарні
Сьогодні, 21:54