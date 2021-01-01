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У волинському місті асфальт «розтанув» разом зі снігом. ФОТО, ВІДЕО

У волинському місті асфальт «розтанув» разом зі снігом. ФОТО, ВІДЕО
На дорогах Нововолинська місцями зруйнувався асфальт та утворилися небезпечні вибоїни. Міська влада запевнила, що найближчим часом їх усунуть.

В останні дні лютого в соцмережах почали з’являтися публікації, в яких мешканці міста писали, що сніг на вулицях міста зійшов разом із асфальтом, - пише БУГ.

1-го березня дороги Нововолинська проінспектували представники міської влади.

Заступник міського голови Олександр Громик розповів про першочергові дії щодо поточного дрібного ремонту. Він запевнив, що вибоїни, які носять аварійний стан, будуть усувати найближчим часом “холодним” асфальтом. А за сприятливих погодних умов буде проводитися поточний ямковий ремонт.


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Теги: Нововолинськ, Волинь
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Коментарі 1
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А в Луцьку на центральному проспекті Волі ситуація така сама !
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