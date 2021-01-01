У волинському місті асфальт «розтанув» разом зі снігом. ФОТО, ВІДЕО





В останні дні лютого в соцмережах почали з’являтися публікації, в яких мешканці міста писали, що сніг на вулицях міста зійшов разом із асфальтом, - пише



1-го березня дороги Нововолинська проінспектували представники міської влади.



Заступник міського голови Олександр Громик розповів про першочергові дії щодо поточного дрібного ремонту. Він запевнив, що вибоїни, які носять аварійний стан, будуть усувати найближчим часом “холодним” асфальтом. А за сприятливих погодних умов буде проводитися поточний ямковий ремонт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дорогах Нововолинська місцями зруйнувався асфальт та утворилися небезпечні вибоїни. Міська влада запевнила, що найближчим часом їх усунуть.В останні дні лютого в соцмережах почали з’являтися публікації, в яких мешканці міста писали, що сніг на вулицях міста зійшов разом із асфальтом, - пише БУГ 1-го березня дороги Нововолинська проінспектували представники міської влади.Заступник міського голови Олександр Громик розповів про першочергові дії щодо поточного дрібного ремонту. Він запевнив, що вибоїни, які носять аварійний стан, будуть усувати найближчим часом “холодним” асфальтом. А за сприятливих погодних умов буде проводитися поточний ямковий ремонт.

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