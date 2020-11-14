Померла колишня сестра-господиня ковельської лікарні
Сьогодні, 21:54
Відійшла у засвіти колишня працівниця Ковельського МТМО Леля Приймак.
Про це йдеться на сторінці медзакладу.
Леля Приймак працювала сестрою-господинею травматологічного відділення центральної районної лікарні Ковельського МТМО.
35 років професійного життя померла віддала роботі у лікарні. Була людиною прекрасної душі та доброго серця, усміхненою та привітною, порядною та відповідальною.
Інформаційне агентство "ВолиньPost" висловлює співчуття рідним та близьким померлої.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу.
Леля Приймак працювала сестрою-господинею травматологічного відділення центральної районної лікарні Ковельського МТМО.
35 років професійного життя померла віддала роботі у лікарні. Була людиною прекрасної душі та доброго серця, усміхненою та привітною, порядною та відповідальною.
Інформаційне агентство "ВолиньPost" висловлює співчуття рідним та близьким померлої.
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