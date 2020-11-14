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Померла колишня сестра-господиня ковельської лікарні

Померла колишня сестра-господиня ковельської лікарні
Відійшла у засвіти колишня працівниця Ковельського МТМО Леля Приймак.

Про це йдеться на сторінці медзакладу.

Леля Приймак працювала сестрою-господинею травматологічного відділення центральної районної лікарні Ковельського МТМО.

35 років професійного життя померла віддала роботі у лікарні. Була людиною прекрасної душі та доброго серця, усміхненою та привітною, порядною та відповідальною.

Інформаційне агентство "ВолиньPost" висловлює співчуття рідним та близьким померлої.

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Теги: смерть, Ковель
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