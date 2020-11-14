Померла колишня сестра-господиня ковельської лікарні

Леля Приймак.



Про це йдеться на сторінці медзакладу.



Леля Приймак працювала сестрою-господинею травматологічного відділення центральної районної лікарні Ковельського МТМО.



35 років професійного життя померла віддала роботі у лікарні. Була людиною прекрасної душі та доброго серця, усміхненою та привітною, порядною та відповідальною.



Інформаційне агентство "ВолиньPost" висловлює співчуття рідним та близьким померлої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відійшла у засвіти колишня працівниця Ковельського МТМОПро це йдеться на сторінці медзакладу.Леля Приймак працювала сестрою-господинею травматологічного відділення центральної районної лікарні Ковельського МТМО.35 років професійного життя померла віддала роботі у лікарні. Була людиною прекрасної душі та доброго серця, усміхненою та привітною, порядною та відповідальною.Інформаційне агентство "ВолиньPost" висловлює співчуття рідним та близьким померлої.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію